Dünyaca ünlü strateji oyununda Atatürk skandalı: Tarihçi Emrah Safa Gürkan tepki gösterdi

İsveç merkezli dünyaca ünlü oyun yapımcısı Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu "Hearts of Iron IV"ün resmi Discord sunucusunda skandal bir olaya imza atıldı. Sunucuya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün profil fotoğrafıyla katılan bir Türk kullanıcı, sunucu yöneticisi tarafından gerekçesiz şekilde kanaldan çıkarıldı.

Sunucuya yeniden erişim sağlamak isteyen kullanıcıya, yönetici tarafından fotoğrafı kaldırması veya değiştirmesi yönünde baskı yapıldı. Yöneticinin, Atatürk hakkında tarihi gerçeklerle bağdaşmayan iddialar öne sürerek profil fotoğrafına müdahale etmesi oyun severlerin tepkisini çekti.

EMRAH SAFA GÜRKAN'DAN BOYKOT ÇIKIŞI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan olayın ardından oyun severler tarafından başlatılan tepki ve boykot hareketine ünlü tarihçi ve yayıncı Emrah Safa Gürkan da destek verdi.

Oyunda 6 binden fazla saati bulunduğunu belirten Gürkan, tarihi çarpıtma ve açık bir düşmanlık yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"6000'den fazla saatim var. Diğer oyunlarını saymıyorum bile. Açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. Bu hostile (düşmanca) tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam."

Burada açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. https://t.co/YyHPu7DoY9 — Emrah Safa Gürkan (@jeandpardaillan) September 23, 2026

OYUNDA "TÜRKLERİN BABASI" OLARAK YER ALIYOR

Skandalın yaşandığı "Hearts of Iron IV" oyununun kendi içeriğinde dahi Mustafa Kemal Atatürk, "Türklerin Babası" sıfatı ve özel nitelikleriyle bir lider olarak yer alıyor. Buna rağmen oyunun topluluk sunucusunda sergilenen bu tutum, Türk oyuncular tarafından tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.