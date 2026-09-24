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Dünyaca ünlü strateji oyununda Atatürk skandalı: Tarihçi Emrah Safa Gürkan tepki gösterdi

Dünyaca ünlü strateji oyununda Atatürk skandalı: Tarihçi Emrah Safa Gürkan tepki gösterdi

24.09.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü strateji oyununda Atatürk skandalı: Tarihçi Emrah Safa Gürkan tepki gösterdi

Dünyaca ünlü strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusuna Mustafa Kemal Atatürk profil fotoğrafıyla katılan bir Türk kullanıcı, sunucu yöneticileri tarafından engellenerek kanaldan atıldı. Olayın ardından tarihi gerçek dışı iddialarla yapılan uygulamaya tepki gösteren ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan, 6 binden fazla saat oynadığı oyunu boykot edeceğini açıkladı.
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İsveç merkezli dünyaca ünlü oyun yapımcısı Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu "Hearts of Iron IV"ün resmi Discord sunucusunda skandal bir olaya imza atıldı. Sunucuya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün profil fotoğrafıyla katılan bir Türk kullanıcı, sunucu yöneticisi tarafından gerekçesiz şekilde kanaldan çıkarıldı.

Sunucuya yeniden erişim sağlamak isteyen kullanıcıya, yönetici tarafından fotoğrafı kaldırması veya değiştirmesi yönünde baskı yapıldı. Yöneticinin, Atatürk hakkında tarihi gerçeklerle bağdaşmayan iddialar öne sürerek profil fotoğrafına müdahale etmesi oyun severlerin tepkisini çekti.

EMRAH SAFA GÜRKAN'DAN BOYKOT ÇIKIŞI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan olayın ardından oyun severler tarafından başlatılan tepki ve boykot hareketine ünlü tarihçi ve yayıncı Emrah Safa Gürkan da destek verdi.

Oyunda 6 binden fazla saati bulunduğunu belirten Gürkan, tarihi çarpıtma ve açık bir düşmanlık yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"6000'den fazla saatim var. Diğer oyunlarını saymıyorum bile. Açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. Bu hostile (düşmanca) tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam."

OYUNDA "TÜRKLERİN BABASI" OLARAK YER ALIYOR

Skandalın yaşandığı "Hearts of Iron IV" oyununun kendi içeriğinde dahi Mustafa Kemal Atatürk, "Türklerin Babası" sıfatı ve özel nitelikleriyle bir lider olarak yer alıyor. Buna rağmen oyunun topluluk sunucusunda sergilenen bu tutum, Türk oyuncular tarafından tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.

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