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Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu
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Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

7.09.2026 14:49:00
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Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle dikkat çeken TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini sıraladı. Listede Türk mutfağının birbirinden sevilen börekleri öne çıkarken, Türkiye sıralamada açık ara üstünlük sağladı.

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

İLK 10'DA 8 TÜRK LEZZETİ

Paçanga böreğinin ardından ikinci sırayı Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer aldı. Bosna Hersek'in bureği üçüncü, Türkiye'den kol böreği ise dördüncü sırada yer aldı. İşte, dünyanın en iyi 10 böreği...

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

10 - TEPSİ BÖREĞİ – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

9 - SU BÖREĞİ – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

8 - BOŞNAK BÖREĞİ – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

7 - GÜL BÖREĞİ – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

6- SİGARA BÖREĞİ – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

5 - ÇİBÖREK – KIRIM

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

4 - KOL BÖREĞİ – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

3 - BUREK – BOSNA HERSEK

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

2 - KATMER – TÜRKİYE

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

1 - PAÇANGA BÖREĞİ – TÜRKİYE

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