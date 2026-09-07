Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: Türk mutfağı listeye damga vurdu

İLK 10'DA 8 TÜRK LEZZETİ
Paçanga böreğinin ardından ikinci sırayı Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer aldı. Bosna Hersek'in bureği üçüncü, Türkiye'den kol böreği ise dördüncü sırada yer aldı. İşte, dünyanın en iyi 10 böreği...
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Paçanga böreğinin ardından ikinci sırayı Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer aldı. Bosna Hersek'in bureği üçüncü, Türkiye'den kol böreği ise dördüncü sırada yer aldı. İşte, dünyanın en iyi 10 böreği...