Dünyanın en ölümcül noktalarından biri bulundu! 2 kilometre derinlikte ortaya çıktı

Kızıldeniz'in derinliklerinde bilim dünyasını şaşırtan bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, deniz tabanının yaklaşık 2 kilometre altında aşırı tuzlu ve oksijensiz su kütleleri tespit etti. "Ölüm havuzları" olarak adlandırılan bu oluşumlar, içine giren canlıları kısa sürede sersemletebiliyor veya öldürebiliyor.

KIZILDENİZ'İN DİBİNDE ÖLÜMCÜL YAŞAM ALANI

Independent'ın haberine göre; Miami Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırdığı havuzların, dünyadaki en zorlu yaşam alanlarından biri olduğu belirtildi. Oksijen bulunmayan ve yüksek miktarda tuz içeren bu sularda balık, karides ve yılan balıkları gibi canlıların avlanmaya çalıştığı, ancak yoğun tuzlu suya girdiklerinde etkisiz hale geldikleri ifade edildi.

Buna rağmen havuzların çevresinde yaşam oldukça yoğun. Aşırı koşullara dayanabilen mikroorganizmalar bu bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Bilim insanları, bu mikroorganizmaların Dünya'da yaşamın ortaya çıkışına ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor.

DEPREM VE TSUNAMİ İZLERİNİ TAŞIYOR

Araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer nokta ise havuzların bölgenin geçmişine dair izler barındırması. Havuzlardan alınan tortu örneklerinin, son 1000 yıldan fazla sürede yaşanan yağış, sel, deprem ve tsunami gibi olaylara ilişkin kayıtlar içerdiği belirtildi.

Bilim insanlarına göre bu veriler, özellikle hızla yapılaşan Akabe Körfezi kıyılarındaki doğal afet risklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

YENİ İLAÇLAR İÇİN UMUT OLABİLİR

"Ölüm havuzları" yalnızca yaşamın kökenine ilişkin araştırmalar açısından değil, tıp alanında da önem taşıyor. Daha önce benzer derin deniz havuzlarında yaşayan mikroorganizmalardan antibakteriyel ve kanser karşıtı özelliklere sahip moleküller elde edildi. Araştırmacılar, Kızıldeniz'deki mikroorganizmaların da gelecekte yeni ilaç çalışmalarına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

DAHA ÖNCE 10'U AŞKIN ÖLÜM HAVUZU KEŞFEDİLDİ

Diğer taraftan, bu bilim insanları tarafından keşfedilen ilk tuzlu su havuzu değil. Oşinograflar (okyanus bilimciler) daha önce son 30 yılda Kızıldeniz, Akdeniz ve Meksika Körfezi'ndeki 10’u aşkın "ölümcül havuzu" ortaya çıkarmıştı.