Dünyanın en yaygın soyadları: Türkiye’de zirvedeki o isim yine tahtını kaptırmadı!

TÜRKİYE – KLASİK ÜÇLÜ: YILMAZ, KAYA VE DEMİR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde en çok kullanılan soyadlarının başında Yılmaz, Kaya ve Demir gelir. 1934 Soyadı Kanunu sonrasında coğrafi unsurlardan, doğadan ve güçlü duruş simgelerinden ilham alınarak seçilen bu soyadları, nesiller boyu zirvedeki yerini koruyor.

İTALYA – AKDENİZ'İN KLASİĞİ: "ROSSİ" İtalya'da en çok rastlanan soyadı, "kızıl" veya "kumral" saçlı anlamına gelen Rossi’dir. Ülkenin kuzeyinden güneyine kadar her bölgede mutlaka karşınıza çıkan bu soyadını Russo ve Ferrari takip eder.

ALMANYA – ZANAATIN İZİNDE: "MÜLLER" Almanya’da en çok kullanılan soyadlarının başında "Değirmenci" anlamına gelen Müller gelir. Onu Schmidt (Demirci) ve Schneider (Terzi) takip eder. Alman toplumunun tarihi zanaat kültürünü ve meslek gruplarını doğrudan bugüne taşıyan bu soyadları ülkenin her yerindedir.

GÜNEY KORE – NÜFUSUN BEŞTE BİRİNİN TAŞIDIĞI SOYADI: KİM Güney Kore’de soyadı çeşitliliği oldukça azdır. Ülke nüfusunun kabaca %20’si (milyonlarca insan) Kim soyadını taşırken, onu Lee (Yi) ve Park takip eder. Tarihte asalet ve üst sınıf göstergesi olan bu soyadları, modern dönemde tüm topluma yayılmıştır.

ABD VE İNGİLTERE – MESLEKLERİN MİRASI: "SMİTH" İngilizce konuşulan dünyada en yaygın soyadı hiç şüphesiz Smith’tir (Demirci anlamına gelir). Orta çağda mesleklerin doğrudan soyadı olarak benimsenmesinin en net örneği olan bu ismi; Johnson, Williams ve Brown takip eder.

MEKSİKA VE LATİN AMERİKA – ZİRVENİN SAHİBİ: HERNÁNDEZ VE GARCÍA İspanyolca konuşulan coğrafyada ve özellikle Meksika’da nüfusun çok büyük bir kısmı Hernández ve García soyadlarını taşır. İspanyol sömürge mirasından ve baba adından türetilen bu soyadları, milyonlarca insanın kimlik kartında ortak olarak yer alır.

FRANSA – EN POPÜLER SOYADI: "MARTİN" Fransa genelinde en yaygın soyadı Martin’dir. Antik Roma tanrısı Mars'tan türetilen ve tarihi kökleri çok eskiye dayanan bu soyadını Fransa'da milyonlarca kişi taşır. Onu Bernard ve Thomas takip eder.