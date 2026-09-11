Düşük karbonhidrattan sonra dikkat: Yanlış karbonhidrat tüketimi bağışıklık sistemini etkiliyor

Sağlıklı beslenme ve diyet süreçlerine ilişkin bilimsel araştırmalara bir yenisi daha eklendi. New York Üniversitesi Langone Health öncülüğündeki araştırmacılar, 18-50 yaş aralığındaki 54 yetişkin üzerinde gerçekleştirdikleri kontrollü beslenme çalışmasıyla düşük karbonhidratlı diyetlerin sonrasındaki süreci mercek altına aldı.

Çalışma sonuçları, düşük karbonhidratlı beslenmenin ardından karbonhidrat alımını artırmanın, özellikle tercih edilen karbonhidratın türüne bağlı olarak vücutta belirgin biyolojik değişikliklere ve bağışıklık tepkilerine yol açtığını gösterdi.

54 KATILIMCI ÜZERİNDE İNCELENDİ

Araştırma kapsamında fazla kilolu veya obez 54 yetişkin önce düşük karbonhidratlı bir diyetle yaklaşık yüzde 15 oranında kilo verdi. Ardından katılımcılar farklı beslenme gruplarına ayrılarak bir kısmının düşük karbonhidratlı beslenmeye devam etmesi sağlandı, diğer gruplar ise yüksek karbonhidratlı beslenme düzenine geçti. Yüksek karbonhidrat grubunun bir bölümünde besin kaynağı olarak beyaz ekmek, beyaz pirinç ve işlenmiş unlu mamullerde bulunan rafine nişasta tercih edildi.

RAFİNE NİŞASTA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ VE İNFLAMASYONU TETİKLEDİ

Yüksek karbonhidratlı grupları karşılaştıran bilim insanları çarpıcı bir fark tespit etti. Rafine nişasta ağırlıklı beslenen katılımcılarda bazı bağışıklık hücrelerinin daha fazla aktive olduğu ve vücuttaki iltihaplanma (inflamasyon) süreçleriyle bağlantılı biyolojik yolların hareketlendiği görüldü.

Uzmanlar, rafine karbonhidratların kan şekerini hızla yükseltmesinin bağışıklık sisteminin belirli mekanizmalarını uyararak iltihaplanmayı tetikleyebildiğine dikkat çekiyor.

"SORUN KARBONHİDRATIN KENDİSİ DEĞİL, KAYNAĞI"

Elde edilen verilerin "tüm karbonhidratlar zararlıdır" anlamına gelmediğini altını çizen araştırmacılar, kritik noktanın karbonhidratın miktarından çok nereden temin edildiği olduğunu ifade ediyor. Çalışmada yüksek şeker tüketen grupta bazı bağışıklık yanıtlarının daha düşük seyrettiği görülse de bunun şekeri sağlıklı kılmadığı, aksine bağışıklık yanıtındaki baskılanmanın da istenmeyen sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Araştırma ekibi, 10 haftalık kısa bir süreci kapsayan çalışmanın ardından daha geniş ölçekli araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, diyet sonrasında karbonhidrat artırılırken işlenmemiş ve kaliteli kaynaklara yönelinmesi gerektiği uyarısını yineliyor.