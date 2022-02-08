Duygu Özaslan'dan '114 bin 326 TL'lik ceza' haberlerine yanıt

08 Şubat 2022 Salı, 14:28

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanındıktan sonra 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram üzerinden reklam paylaşımları yapan Duygu Özaslan son olarak, para cezası iddialarıyla gündeme geldi.

2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu. İddiaya göre, Özaslan son paylaşımlarında, paylaştığı ürünün reklam olduğunu belirgin hale getiren 'işbirliği' yazısını görünür biçimde kullanmadı.

Kurala uymayan Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildiğı öne sürüldü.

DUYGU ÖZASLAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından; Duygu Özaslan söz konusu haberlere yanıt verdi.

Instagram hesabından bir açıklama yayınlanan Özaslan, şu ifadeleri kullandı:

"İçerisinde birçok hukuksuzluğu ihtiva eden bu karar, kesin bir karar değildir. Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler."

Fenomenin açıklamasının tamamı şu şekilde: