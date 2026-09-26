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Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars için duygusal paylaşım: 'Tarifsiz bir özlem'

Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars için duygusal paylaşım: 'Tarifsiz bir özlem'

26.09.2026 14:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars için duygusal paylaşım: 'Tarifsiz bir özlem'

Model ve sunucu Ebru Şallı, hayatını kaybeden oğlu Pars'ı doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla andı. Oğluyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Melek Ponçiğim iyi ki doğdun, tarifsiz bir özlem ve çok fazlası" ifadelerini kullandı.
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ğluyla birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Şallı, gönderisinde "Kalbim, Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep" notuna yer verdi. Şallı’nın paylaşımına Demet Şener, Pınar Altuğ ve Güzide Duran gibi tanınmış isimler destek mesajlarıyla karşılık verdi.

"LÜTFEN ÇOCUKLAR ÖLMESİN ARTIK"

Paylaşımında oğluna duyduğu özlemi ifade eden Şallı, "Çok özlüyorum çok, tarifi yok. Bugün tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık, çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ayrıca oğlunun doğum gününü kutlayan Şallı, "Melek Ponçiğim iyi ki doğdun. Ben hep ama hep seninleyim. Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum. Tarifsiz bir özlem ve çok fazlası" mesajını paylaştı.

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"BENZER ACILARI YAŞAYAN ANNELERE İYİ ÖRNEK OLMAM GEREKİYOR"

Daha önce konuk olduğu bir programda evlat acısıyla başa çıkma sürecine dair açıklamalarda bulunan Ebru Şallı, göz önünde bir insan olarak toplumsal sorumluluk hissettiğini vurgulamıştı. Şallı, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirmişti:

"Bunu yaşayan tek anne baba bizler değiliz. Ama göz önünde biri olduğum için, bunu yaşayan annelere iyi örnek olmam gerekiyor. Kendilerini bırakmamalılar, çünkü hiçbir şey çocuklarını onlara geri getirmeyecek. Ben de bir evladım, benim de bir ailem var ve onları üzmeye hakkım yok. Evet, o acıyı sonuna kadar yaşadım, yaşamaya da devam edeceğim. Bazen bana mesaj atan annelere şunu diyorum; işinize, eşinize, ailenize sarılın. Çalışın, oyalanın, üretin. Hayattan kopmayın."

İlgili Konular: #Ebru Şallı

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