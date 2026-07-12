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Ebru Yaşar, yaz turnesinde Ayvalık'ta sahne aldı

Ebru Yaşar, yaz turnesinde Ayvalık'ta sahne aldı

12.07.2026 22:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ebru Yaşar, yaz turnesinde Ayvalık'ta sahne aldı

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yaz turnesi kapsamında 10 Temmuz Cuma akşamı sahne aldı. Sanatçı, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserde eserlerini senfonik düzenlemelerle seslendirdi.
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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yaz turnesi kapsamında 10 Temmuz Cuma akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Sanatçı, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserde eserlerini senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

Konserde Ayvalık Amfi Tiyatro’yu dolduran dinleyiciler, Ebru Yaşar’ın yıllardır dinlenen şarkılarına senfoni orkestrası eşlik etti.

Sanatçının popüler repertuvarını klasik müzik unsurlarıyla harmanlayan performansı, izleyicilerden beğeni aldı. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam eden senfoni turnesiyle dinleyicileriyle buluşmayı sürdüren Ebru Yaşar, yaz boyunca tarihi ve kültürel mekanlarda sahne almaya devam edecek.

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