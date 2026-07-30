MasterChef 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı’nın evinde ölü bulunmasının ardından eşi Ecem Ruşitoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Ecem Ruşitoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Eren Kaşıkçı ile eşi Ecem Ruşitoğlu boşandı mı?

ECEM RUŞİTOĞLU?

Ecem Ruşitoğlu, eğitimini ve mesleki kariyerini turizm ve otelcilik alanında şekillendirdi. İstanbul’daki Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin Ön Büro Bölümünden mezun oldu. Ardından Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümünde eğitim aldı.

Üniversite yıllarında farklı otellerde staj yapan Ruşitoğlu; ön büro, kurumsal satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazandı.

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın yolları 2015 yılında aynı otelde çalışırken kesişti. Turizm sektöründe başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde duygusal bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 2017 yılında evlendi. Evlilik sonrasında Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yerleşen Ruşitoğlu ve Kaşıkçı, yaşamlarını bir süre burada sürdürdü.

EREN KAŞIKÇI İLE ECEM RUŞİTOĞLU’NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın evliliklerinden bir kız çocukları bulunuyor. Çiftin Derin Maya adını verdikleri kızları 2020 yılında dünyaya geldi.

EREN KAŞIKÇI İLE EŞİ ECEM RUŞİTOĞLU BOŞANDI MI?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı’nın daha sonraki yıllarda yollarını ayırdığı iddia ediliyor ancak kamuoyuna açıklanan kesin bir bilgi yok.