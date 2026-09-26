Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılmıştı: Rapçi Macklemore’dan 'Özgür Filistin Turnesi' kararı

Ed Sheeran’ın "Loop Tour" turnesinden sahnede yaptığı Filistin yanlısı açıklamalar gerekçe gösterilerek çıkarılan ABD’li ünlü rapçi Macklemore, "Free Palestine" (Özgür Filistin) adını taşıyan yeni turnesini duyurdu.

Gerçek adı Benjamin Haggerty olan Amerikalı sanatçı; Dublin, Paris ve Londra gibi Avrupa kentlerini kapsayacak turnenin gelirlerinin Filistin halkını destekleyen sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını bildirdi.

"SESSİZ KALMA DEVİR KAPANDI"

Turneye ilişkin yaptığı açıklamada sanatçıların toplumsal olaylardaki sorumluluğuna dikkat çeken Macklemore, yaşanan sürecin kolektif bir uyanış yarattığını vurguladı. Ünlü rapçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç hafta, bize son 3 yılda bir şeylerin değişmiş olduğunu gösterdi. Filistin’in özgürleşmesi, bu çağrıyı sansürlemeye çalışan milyarderlerin gücü ve bugün sanatçılardan ne beklediğimiz konusunda kolektif bir uyanış yaşandı. Yıl 2026. Artık bir soykırım sürerken siyasetten uzak durmak işe yaramıyor. İnsanlar; sanatçılardan ortaya çıkmalarını, kendilerini eğitmelerini ve toplum içinde yer almalarını istiyor."

Sahnelerin sadece eğlence alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Macklemore, "Milyarder sınıfı hangi seslerin sahneye çıkmasına izin verileceğine, hangilerinin duyulmasının fazla tehlikeli olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin buna dikkat etmesi gerekir" diyerek sanat dünyasındaki sansür baskısına işaret etti.

NE OLMUŞTU?

"Thrift Shop" ve Columbia Üniversitesi’ndeki Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine ithafen yazdığı "Hind’s Hall" şarkılarıyla bilinen Macklemore, 4-5 Eylül tarihlerinde New Jersey’deki Metlife Stadyumu’nda verdiği konserde Filistin, Lübnan, Kongo ve Sudan için özgürlük çağrısı yapmıştı. Yahudi dinleyicilerine de seslenen müzisyen, "İsrail’i ve apartheid politikasını eleştirmek, soykırıma karşı çıkmak size yönelik bir eleştiri değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Konser sırasındaki açıklamalarının ardından İsrail-Amerikan Konseyi ve çeşitli grupların hedefi haline gelen rapçi, birkaç gün sonra Ed Sheeran’ın kadrosundan çıkarılmıştı. Sheeran, kararın menajeri tarafından alındığını belirtirken; Macklemore ise Gillette Stadyumu’nun sahibi Robert Kraft’ın müdahalesiyle stadyum yönetimi tarafından sahneye çıkmasının engellendiğini iddia etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sheeran'ın kadrosundaki diğer ön sanatçılar da tepki göstererek turneden çekildiklerini açıklamıştı.