İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın "Loop Tour" adlı dünya turnesinde sular durulmuyor. ABD’li rapçi Macklemore’un konser sırasında Filistin’e destek mesajı vermesinin ardından turne kadrosundan çıkarılması, müzik dünyasında geniş yankı buldu. Peki, Ed Sheeran kimdir? Şarkıcı Ed Sheeran kaç yaşında? Ed Sheeran albümleri...

ED SHEERAN KİMDİR?

Edward Christopher “Ed” Sheeran, 17 Şubat 1991 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve albüm yapımcısıdır. Modern İngiliz pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olan Sheeran, kariyerinde yakaladığı uluslararası başarılarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İngiltere'nin Framlingham kentinde büyüyen Sheeran, müzik kariyerine 2005 yılında başladı. Kariyerini geliştirmek amacıyla 2008'de Londra'ya taşınan sanatçı, burada müzik çalışmalarını ve sahne performanslarını yoğunlaştırdı. 2009 yılında tam 312 konser vererek sahne deneyimini artırdı.

2011'in başlarında No. 5 Collaborations Project adlı EP'sini yayımlayan Sheeran, aynı yıl çıkardığı ilk stüdyo albümü + (Plus) ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Albümde yer alan “The A Team” ve “Lego House” şarkıları sanatçının kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu. + albümü Birleşik Krallık'ta beş kez platin plak sertifikası aldı.

Sheeran, 2012 yılında BRIT Ödülleri'nde En İyi İngiliz Erkek Solo Sanatçı ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı ödüllerini kazandı. “The A Team” ise aynı yıl Ivor Novello Ödülleri'nde müzikal ve söz açısından öne çıkan şarkı olarak ödüllendirildi.

ED SHEERAN'IN DÜNYA ÇAPINDA TANINMASI

Ed Sheeran'ın uluslararası popülerliği özellikle 2012 yılından itibaren hız kazandı. Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in dördüncü stüdyo albümü Red üzerinde konuk sanatçı olarak yer alan Sheeran, ABD'deki tanınırlığını da artırdı.

2013 Grammy Ödülleri'nde Elton John ile birlikte performans sergileyen Sheeran, “The A Team” ile Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterildi. Aynı yıl Taylor Swift'in Red Tour turnesinin Kuzey Amerika ayağında açılış sanatçısı olarak sahne aldı.

2013 yılının sonunda New York'taki Madison Square Garden'da üç konser veren Sheeran, üç gösterinin tamamını kapalı gişe gerçekleştirdi.

X ALBÜMÜ

Ed Sheeran'ın ikinci stüdyo albümü × (Multiply), 23 Haziran 2014'te yayımlandı. Albüm hem Birleşik Krallık hem de Amerika Birleşik Devletleri listelerine birinci sıradan giriş yaptı.

Sheeran, × albümüyle müzik dünyasındaki başarısını daha da ileri taşıdı. 2015 yılında BRIT Ödülleri'nde Yılın Albümü ödülünü kazanan sanatçı, aynı yıl Ivor Novello Ödülleri'nde Yılın Söz Yazarı seçildi.

Albümün sevilen parçalarından “Thinking Out Loud”, Sheeran'a 2016 Grammy Ödülleri'nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Solo Performansı olmak üzere iki ödül kazandırdı.

Sanatçı, dünya turnesi kapsamında Londra'daki Wembley Stadyumu'nda üç büyük konser verdi.

÷ ALBÜMÜ VE BÜYÜK ÇIKIŞI

Sheeran'ın üçüncü stüdyo albümü ÷ (Divide), Mart 2017'de yayımlandı. Albümün ilk iki single'ı “Shape of You” ve “Castle on the Hill”, Ocak 2017'de müzikseverlerle buluştu.

Her iki şarkı da Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede listelerde ilk iki sıraya yerleşti. Sheeran ayrıca ABD'de aynı anda iki şarkısıyla Top 10'a giren ilk sanatçı oldu.

Başarılı kariyeriyle modern Britanya popüler kültürünün önemli müzisyenlerinden biri haline gelen Sheeran, Debrett's 2017 listesinde Britanya'nın en etkili kişileri arasında gösterildi.

ED SHEERAN DİSKOGRAFİSİ

Ed Sheeran'ın stüdyo albümleri arasında şunlar yer alır:

+ (Plus) – 2011

× (Multiply) – 2014

÷ (Divide) – 2017

ED SHEERAN'IN AÇILIŞ SANATÇISI OLARAK YER ALDIĞI TURNELER

Ed Sheeran, kendi turnelerinin yanı sıra kariyerinin ilk dönemlerinde farklı sanatçıların konserlerinde açılış sanatçısı olarak da sahne aldı.

Snow Patrol – Fallen Empires Tour: 2012 yılında Kuzey Amerika ayağındaki bazı konserler

Taylor Swift – Red Tour: 2013 yılında Kuzey Amerika'daki konserler