Ege'nin ortasında gizlenen 8 bin yıllık efsane: Latmos Dağları...

Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı Köyü'ne adım attığınız an, alıştığınız Ege manzarası bir anda silinir. Karşınıza yüz milyonlarca yılda rüzgâr ve yağmurla aşınarak şekillenmiş, üst üste yığılmış gibi duran devasa gnays kayalar çıkar. Sanki devler burada taşlarla oyun oynamış da öylece bırakıp gitmiş gibidir. Antik çağlarda Ege Denizi'nin bir körfezi olan (Latmos Körfezi) Bafa, Büyük Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlarla denizden koparak bugünkü dingin ve gümüşi göl halini aldı. Gölün sularına yansıyan bu "ay yüzeyi" manzarası, özellikle gün batımında nefes kesici bir illüzyon yarattı.

KAYALARA KAZINAN 8 BİN YILLIK BARIŞ MESAJI

Latmos'u sıradan bir dağ olmaktan çıkarıp dünya mirası yapan asıl sır ise, bu devasa kayaların oyuklarında saklı. Bölgede 1990'lı yıllarda keşfedilen kaya resimleri, tam 8 bin yıl öncesine, Neolitik çağa uzanıyor. Ancak bu resimleri dünyadaki diğer mağara çizimlerinden ayıran çok çarpıcı bir ayrıntı var: Latmos'taki çizimlerde savaş, av sahneleri veya kan dökülen figürler yok. Tam aksine; el ele tutuşan kadınlar ve erkekler, dans eden figürler, ilkbahar şenlikleri ve aile bağları resmedilmiş. Ege'nin bu vahşi ve sarp kayalıkları, binlerce yıl önce insanlığın en barışçıl, en naif duygularına tuval olmuş.

KAYIP MANASTIRLAR VE BİR ÇOBANIN EFSANEVİ AŞKI

Latmos’un zirveleri, ulaşılmazlığı nedeniyle tarih boyunca inzivaya çekilmek isteyenlerin sığınağı olmuş. Bizans döneminde yüzlerce keşiş, bu dev kayaların oyuklarına manastırlar inşa etmiş. Yediler Manastırı bunlardan sadece biri. Doğa yürüyüşçülerinin zeytin ve çam ağaçları arasından ter dökerek ulaştığı bu freskli mağaralar, sessizliğin ve maneviyatın vücut bulmuş hali.

Bölgenin mitolojik ruhu ise Ay Tanrıçası Selene ile yakışıklı çoban Endymion'un hikâyesinde yaşıyor. Efsaneye göre Selene, Latmos dağlarında uyuyan Endymion'a o kadar âşık olur ki, Zeus'tan onu sonsuz bir uykuya yatırmasını ve gençliğini korumasını ister. Geceleri gölün üzerine vuran ay ışığının, Selene'nin çoban aşkını ziyarete geldiği anlar olduğuna inanılır.