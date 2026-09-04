Einstein bir kez daha haklı çıktı: Kuantum dünyasında tarihi kütleçekim deneyi başarıyla tamamlandı

Galileo'nun Pisa Kulesi'nden bıraktığı ağırlıklarla temellerini attığı, Apollo 15 astronotlarının ise Ay yüzeyinde tüy ve çekiçle test ettiği "serbest düşme ilkesi" (zayıf eşdeğerlik ilkesi), bu kez mutlak sıfıra yakın sıcaklıktaki atomlar üzerinde başarıyla uygulandı.

ATOMLAR MUTLAK SIFIRDA DONDURULDU, SÜPERPOZİSYONDA DÜŞÜRÜLDÜ

Laboratuvar ortamında yürütülen hassas deneyde araştırmacılar, rubidyum atomlarını dondurarak mutlak sıfır noktasına yaklaştırdı. Atomlar aynı anda iki farklı yolda seyahat etmelerine olanak tanıyan kuantum "süperpozisyon" durumuna getirildi.

Manyetik alanlar kullanılarak atomik dalganın bir kısmı sabit tutulurken, diğer kısmı kütleçekim etkisi altında serbest düşmeye bırakıldı. Düşüşün sonunda iki kuantum dalgası yeniden bir araya getirilerek aralarındaki minik kuantum faz farkları ölçüldü. Yapılan ölçümler, Einstein'ın eşdeğerlik ilkesinin kuantum dalgaları için yaptığı teorik öngörülerle birebir örtüştü.

"KUANTUM FİZİĞİNİN NEREDE ÇÖKECEĞİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Araştırma ekibinde yer alan Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Vlatko Vedral, elde edilen sonuçların kuantum fiziğini kütleçekim sınırına taşıdığını belirterek, "Kuantum fiziğinin kütleçekim altında neden başarısız olması gerektiğine dair elimizde tutarlı bir teori yok. Bu deney, kuantum mekaniğinin tahminlerinin bir kez daha eksiksiz işlediğini gösterdi," değerlendirmesinde bulundu.

Teorik fizikçiler, evrenin tamamını tek bir denklemle açıklamayı hedefleyen "Her Şeyin Teorisi"ne ulaşmak için kuantum ile görelilik arasındaki sınır çizgisini incelemeye devam ediyor.

YENİ HEDEF NANO ELMASLARLA TEORİDEKİ ÇATLAKLARI BULMAK

Çalışmanın eş yazarlarından ünlü fizikçi Prof. Sir Roger Penrose ise daha büyük kütleli nesnelerin uzun süreli süperpozisyon durumlarında tutulması halinde mevcut teorilerdeki kırılma noktalarının açılabileceğini savunuyor.

Bilim insanları, kuantum mekaniği ile genel göreliliğin nerede ayrıştığını tespit edebilmek adına benzer serbest düşme deneylerini daha büyük yapılar olan "nano elmaslar" üzerinde tekrarlamak için yeni çalışmalar başlattı.