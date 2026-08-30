Ekran başında yoran ve kuruyan gözler için: Bakışlarınıza canlılık katacak 3 doğal yöntem

Günümüz dijital yaşamında saatlerce ekranlara odaklanmak, göz kırpma refleksini azaltarak göz yüzeyinin kurumasına ve kasların gerilmesine neden olur. Bu durum gün sonunda baş ağrısı, bulanık görme ve göz çevresinde şişkinlik gibi şikayetleri tetikler. Doğal kompresler ve bitkisel dokunuşlarla göz sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

1. PAPATYA ÇAYI KOMPRESİ İLE GÖZ ÇEVRESİ RAHATLATMA

Papatya çayı, hassaslaşan göz çevresindeki kılcal damarları yatıştırarak yanma ve batma hissedilen yorgunluğu hızla alır.

Uygulama Yolu: Demlenen ve buzdolabında iyice soğutulan iki adet poşet papatya çayı, kapalı gözlerin üzerine yerleştirilerek 10-15 dakika bekletilir.

Göz çevresindeki kaslar gevşer, kuruluk ve gerginlik hissi anında hafifleyerek rahatlama sağlanır.

2. SALATALIK SUYU VE SÜT İKİLİSİYLE NEM DESTEĞİ

Salatalığın yüksek su oranı cildi ferahlatırken, sütün içerisindeki proteinler yorgun göz kapaklarını besleyerek canlılık kazandırır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda soğuk süt ile taze sıkılmış salatalık suyu karıştırılarak bir pamuk yardımıyla göz kapaklarına uygulanır, 10 dakika bekletilip suyla durulanır.

Yorgunluk izleri silinir, cildin nem dengesi korunur ve daha aydınlık bakışlar elde edilir.

3. AVUÇ İÇİ ISITMA (PALMİNG) TEKNİĞİ İLE SİNİR DİNLENDİRME

Göz kaslarını sürekli ekrana odaklanmaktan kurtarmanın en doğal yollarından biri karanlık ve ısı terapisidir.

Uygulama Yolu: Eller birbirine hızlıca sürülerek iyice ısıtılır; ardından avuç içleri kapalı gözlerin üzerine ışık sızmayacak şekilde yerleştirilerek 1 dakika boyunca derin nefeslerle beklenir.

Göz sinirleri dinlenir, ekran ışığının yarattığı dijital stres ortadan kalkar ve zihin anında sakinleşir.