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Ekranda ilk bölüm yarışı: Reyting savaşının galibi belli oldu

Ekranda ilk bölüm yarışı: Reyting savaşının galibi belli oldu

11.09.2026 13:07:00
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Haber Merkezi
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Ekranda ilk bölüm yarışı: Reyting savaşının galibi belli oldu

Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk bölümleri aynı akşam yayınlanan “Sevdan Bir Ateş” ve “Aşk ve Taht” dizileri reyting listelerinde karşı karşıya geldi. Murat Ünalmış ile Özge Özer’in başrollerini paylaştığı “Sevdan Bir Ateş”, tüm kategorilerde rakibini geride bırakarak gecenin öne çıkan yapımı oldu.

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Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı iki yeni yapımın aynı akşam yayınlanan ilk bölümleriyle devam etti. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aşk ve Taht" ile Show TV'nin Kapadokya'da çekilen yeni dizisi "Sevdan Bir Ateş", reyting listelerinde rekabete girdi.

Açıklanan ilk bölüm sonuçlarına göre, iki yapım arasındaki yarışta öne çıkan taraf "Sevdan Bir Ateş" oldu.

SEVDAN BİR ATEŞ ÜÇ KATEGORİDE DE RAKİBİNİ GEÇTİ

Başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özer’in üstlendiği "Sevdan Bir Ateş", yayınlanan ilk bölümüyle üç farklı reyting kategorisinde de rakibinin üzerinde yer aldı. Dizi, Total kategorisinde 3.54 reyting alarak sıralamada 2’nci, AB kategorisinde 2.24 reytingle 3’üncü ve ABC1 kategorisinde ise 2.85 reyting elde ederek 3’üncü sırada kendine yer buldu.

AŞK VE TAHT İLK BÖLÜMDE BEKLENTİNİN GERİSİNDE KALDI

Dönem dizisi atmosferiyle ekrana gelen ATV yapımı "Aşk ve Taht" ise ilk bölüm izlenme oranlarında üst sıraların gerisinde kaldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı verilere göre yapım; Total kategorisinde 2.49 reytingle 6’ncı, AB grubunda 1.65 reytingle 8’inci ve ABC1 kategorisinde 2.19 reyting oranıyla 6’ncı sırada günü tamamladı.

İlk bölümleriyle izleyici karşısına çıkan iki dizinin ekran yolculuğundaki reyting mücadelesinin önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği merak konusu.

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