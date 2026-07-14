Elazığ'da 3 bin dekarda domates hasadı başladı: 20 ton rekolte bekleniyor

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kıraç köyünde domates hasadı gerçekleştirildi. 3 bin 500 dekar alan üzerine kurulu serada hasat edilen domatesler başta Elazığ olmak üzere çevre illere göndererek ekonomiye destek sağlıyor. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da hasada katılarak üreticilerin taleplerini dinledi.

3 bin 500 dönüm dekarlık domates alanında olduklarını aktaran Vali Numan Hatipoğlu, "Seramızda dekar başına yaklaşık 20 ton civarında verim elde edilmekte. Elazığ çeşit ürünlerin üretildiği bereketli bir coğrafya. Şuanda da Keban Baraj gölünün yamaçlarında bereketli ovadayız. Umuyorum ki vatandaşlarımız ve köylülerimiz hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili olarak daha yeni ve modern teknikleri geliştirip kullandıkça, daha fazla ürün elde edeceklerdir. Biz toprağa yapılan her yatırımı kutsal görüyoruz" dedi.