Elektrik ve doğalgaz güvence bedeli nasıl geri alınır? Abonelik iadesi ve başvuru rehberi

GÜVENCE BEDELİ NEDİR VE NEDEN ALINIR? Elektrik, doğalgaz veya su aboneliği başlatılırken dağıtım şirketlerinin tüketici borçlarına karşı güvence güvencesi olarak aldığı ücrete güvence bedeli (depozito) denir. Bu para sizin mülkiyetinizdedir ve aboneliği kapattığınızda güncel tutar üzerinden size eksiksiz olarak geri ödenmek zorundadır.

İADE SÜRECİNİ BAŞLATMAK İÇİN ABONELİK FESHİ ŞART Güvence bedelinizi geri alabilmeniz için ilk adım, ilgili aboneliği resmi olarak sonlandırmaktır. Evden taşınma durumunda sadece sayaç kapatmak yeterli değildir; dağıtım şirketine (BEDAŞ, İGDAŞ, CK Enerji vb.) giderek veya dijital kanallardan Abonelik Fesih / İptal Başvurusu yapılması zorunludur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAYCA FESİH BAŞVURUSU YAPIN Şubelere gitmeye vakti olmayanlar için e-Devlet kapısı büyük kolaylık sağlar. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna ilgili dağıtım şirketinin "Abonelik Fesih Başvurusu" hizmetini yazarak (örneğin Doğalgaz Abonelik Fesih İşlemleri) sözleşmenizi saniyeler içinde sonlandırabilir ve iade sürecini başlatabilirsiniz.

BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR? Eğer fesih işlemini fiziksel olarak müşteri merkezlerinden yapacaksanız yanınızda bulundurmanız gereken evraklar şunlardır: Kimlik belgeniz (T.C. cüzdanı), varsa eski abonelik sözleşmeniz veya abone numaranız, sayaç son endeks bilgilerini gösteren bir sayaç fotoğrafı ve iade bedelinin yatırılacağı kendi adınıza ait IBAN numarası.

GÜVENCE BEDELİ NE KADAR SÜREDE HESABA YATAR? Abonelik fesih başvurusu onaylandıktan ve varsa son tüketim faturalarınız düşüldükten sonra kalan güvence bedeli hesaplanır. Şirketlerin mevzuata göre genellikle 3 iş günü ile 15 gün içerisinde bu tutarı belirttiğiniz IBAN hesabına ha EFT yoluyla ya da PTT aracılığıyla nakit olarak iade etmesi gerekir.

İADE TUTARINIZ NEDEN EKSİK YATABİLİR? Hesabınıza yatan iade tutarı ilk yatırdığınız paradan farklı olabilir. Dağıtım şirketleri, abonelik iptali yapılana kadar geçen süre zarfındaki son faturanızı, varsa ödenmemiş borçlarınızı veya gecikme faizlerini güvence bedelinden mahsup eder (düşer). Kalan net bakiye hesabınıza aktarılır.

UNUTULAN VEYA ALINMAYAN GÜVENCE BEDELLERİ YANAR MI? Eski taşındığınız evlerden kalan ve unuttuğunuz güvence bedelleri kaybolmaz. Dağıtım şirketlerinin resmi web sitelerinde veya e-Devlet üzerinde "Zamanaşımı Alacak Sorgulama" hizmetleri bulunur. Belirli bir zaman aşımı süresi içinde başvurarak geçmiş yıllara ait unuttuğunuz iadeleri de talep edebilirsiniz.