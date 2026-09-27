'Elite' dizisinin yıldızı Arón Piper'dan, Hande Erçel'e sosyal medya hamlesi

İspanyol oyuncu Arón Piper, sosyal medya hesabından yaptığı bir hareketle dikkat çekti.

INSTAGRAM'DA TAKİP ETTİ

“Elite” dizisindeki Ander Muñoz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Piper, oyuncu Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başladı.

Piper’ın Erçel’i takibe alması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki oyuncunun daha önce birlikte bir projede yer aldığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

“ELİTE” İLE TANINDI

28 Mart 1997 doğumlu Arón Piper, Netflix’in gençlik dizisi “Elite” ile uluslararası çapta tanındı.

Dizide canlandırdığı Ander Muñoz karakteriyle öne çıkan oyuncu, daha sonra farklı yapımlarda da rol aldı.

Türkiye’de de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Piper’ın Hande Erçel’i takip etmesi, oyuncunun Türk hayranları arasında da ilgi gördü. Erçel’in ise Piper’ın takibine karşılık verip vermeyeceği merak konusu oldu.