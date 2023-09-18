Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:08

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Türkevi'nde Elon Musk ile bir araya geldiği buluşmada, Musk ve Grimes çiftinin oğulları "X Æ A-12"e top hediye edilmesiyle birlikte bu ilginç isim yeniden gündeme geldi. Yurttaşlar Elon Musk'ın çocuğunun isminin ne anlama geldiğini ve nasıl okunduğunu merak etmeye başladı.

Peki Elon Musk'ın oğlunun ismi nasıl okunur? 'X Æ A-12' ne demek, anlamı nedir?

ELON MUSK'IN OĞLUNUN İSMİ NASIL OKUNUR?

Elon Musk ve Kanadalı müzisyen Grimes'in 2020 yılında doğan oğulları için seçtikleri isim olan "X Æ A-12," oldukça ilginç ve karmaşık bir tercih olarak dikkat çekti. Çocuğun isminin nasıl okunduğu hakkında ise iki farklı görüş bulunuyor.

Grimes, ismi "X" olarak başlayıp ardından "Æ" harfini "ash" (eş) olarak ve son olarak "A-12"yi "Archangel 12" olarak telaffuz ettiğini ifade etmiştir. Ancak Elon Musk'ın farklı bir yaklaşımı vardır; ona göre ismi "X" olarak okurken, "Æ" harfini "Ash" (eş) şeklinde telaffuz eder ve ardından "A-12"yi "Archangel 12" olarak söyler.

'X Æ A-12' NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

"X": Bu harf, Latin alfabesinde "bilinmeyen" veya "değişken" anlamına gelir ve gizemi veya sıra dışılığı temsil edebilir.

"Æ": İskandinav dillerinde ve eski İngilizce'de kullanılan bir karakterdir ve "ash" olarak telaffuz edilir. Grimes, bu harfin kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir.

"A-12": Bu bölüm ise Elon Musk ve Grimes'in uçağına atıfta bulunur. Musk'a göre, "A" uçağın adını temsil ederken, "12" ise Archangel 12 adını taşıyan bir casus uçağına gönderme yapar.