Elvis Presley’in rol arkadaşı Shelley Fabares 82 yaşında yaşamını yitirdi

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Shelley Fabares, 82 yaşında Los Angeles’ta yaşamını yitirdi. Sanatçının ailesi tarafından Associated Press’e yapılan açıklamada, Fabares’in 22 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü sanatçının ölüm nedenine dair detay verilmedi.

EKRANLARLA 10 YAŞINDA TANIŞTI

1944 yılında Kaliforniya'nın Santa Monica kentinde dünyaya gelen Shelley Fabares, sanat yaşamına oldukça küçük yaşlarda adım attı. Oyunculuk kariyerine 10 yaşındayken televizyon ekranlarında başlayan Fabares, 1958 yılında “The Donna Reed Show” dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide canlandırdığı "Mary Stone" karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek dönemin öne çıkan genç yıldızları arasına girdi.

ELVİS PRESLEY İLE ÜÇ FİLMDE ROL ALDI

Sinema ve televizyon kariyerinde önemli başarılara imza atan Fabares, rock'n roll efsanesi Elvis Presley ile rol aldığı yapımlarla geniş kitlelerce tanındı. Ünlü oyuncu, Presley ile 1965 yapımı “Girl Happy”, 1966 tarihli “Spinout” ve 1967 yapımı “Clambake” filmlerinde başrolü paylaştı. Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmaları da bulunan sanatçı, yer aldığı ikonik projelerle Amerikan popüler kültüründe iz bıraktı.