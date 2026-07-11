Emily Ratajkowski'den milyon dolarlık imza: Boşanma sonrası hayatını kitaplaştırıyor

Daha önce yayımladığı "My Body" adlı kitabıyla New York Times'ın en çok satanlar listesine girmeyi başaran İngiliz asıllı Amerikalı süper model Emily Ratajkowski, edebiyat dünyasında ses getirecek yeni bir projeye imza attı. 35 yaşındaki model, hayatına dair son derece kişisel denemelerden oluşacak derleme kitabı için milyon dolarlık bir yayın anlaşması imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz ay bir dergide yayımlanan ve boşanma sonrasındaki cinsel hayatına dair detaylara yer verdiği makalesiyle büyük yankı uyandıran Ratajkowski'nin yeni çalışması, yayıncılık sektörünü de hareketlendirdi. Edinilen bilgilere göre, kitabın basım haklarını elde edebilmek için 12 yayıncı kuruluş birbiriyle kıyasıya bir yarışa girdi. Anlaşmanın tam parasal değeri resmi olarak açıklanmasa da milyon dolarlık bir hacme sahip olduğu belirtildi.

"MODERN KADIN KİMLİĞİNİN BİR İNCELEMESİ"

Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamada, kitabın içeriğine dair ipuçları paylaşıldı. Yeni eserin, "Yazarın New York'ta yeni boşanmış bir anne olarak, bir kadın için gerçekten iyi bir hayatın ne olduğunu keşfetme çabalarının öyküsü üzerinden modern kadın kimliğinin bir incelemesi" niteliği taşıdığı ifade edildi.

Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McCloud ile ilk çocukları Sylvester'ın dünyaya gelmesinden bir yıl sonra, 2022 yılında boşanmıştı. Yeni kitapta, bu ayrılığın ardından yaşanan süreçlerin ve modern annelik deneyimlerinin açık yüreklilikle ele alınması bekleniyor.

HEM EKRANLARDA HEM SAYFALARDA OLACAK

Ratajkowski'nin kariyerindeki yükseliş sadece edebiyat alanıyla da sınırlı kalmıyor. Ünlü modelin, yeni kitabının hazırlık sürecinin yanı sıra televizyon dünyasına da adım atacağı bildirildi. Kadın kimliği ve modern annelik temalarını merkezine alacak yeni bir dizi projesine dahil olan Ratajkowski, bu yapımda hem oyuncu hem de senarist olarak görev alacak. Projenin mutfağında ise yazar Stephanie Danler ile baş yapımcı koltuğundaki Lena Dunham gibi önemli isimler yer alıyor.