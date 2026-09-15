Emmy'de 14 ödül aldı: Widow’s Bay dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Widow’s Bay hangi platformda yayınlanıyor?

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Peacock Theater’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. “Widow’s Bay” toplam 14 ödül kazandı. Peki, Widow’s Bay dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Widow’s Bay hangi platformda yayınlanıyor?

WİDOW’S BAY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, New England kıyılarının açıklarında bulunan ve üzerinde nesillerdir süregelen gizemli bir lanet barındıran Widow's Bay (Dul Körfezi) adlı izole bir ada kasabasında geçiyor. Eşini kaybetmiş şüpheci Belediye Başkanı Tom Loftis, ekonomik olarak zor durumdaki bu kasabayı modern bir turizm merkezine dönüştürmeye kararlıdır. Ancak adada aniden çöken tuhaf sisler, gizemli kaybolmalar ve kasaba halkının batıl inançları planlarını altüst eder. Tom, başlangıçta bu doğaüstü olayları inkar etse de tehlike büyüdükçe eksantrik asistanı Patricia ve kasabanın tarihini iyi bilen Wyck ile iş birliği yapmak zorunda kalır.

WİDOW’S BAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Widow's Bay, ünlü komedi yazarı Katie Dippold tarafından yaratılmış, senaryo ekibinde ise kendisine Mackenzie Dohr eşlik etmiştir; dizinin görsel dünyasını kuran pilot bölümü ve sezonun büyük kısmını Hiro Murai yönetirken, diğer bölümlerde Andrew DeYoung, Samuel Donovan ve ünlü korku yönetmeni Ti West kamera arkasına geçmiştir.

Emmy ödüllü zengin oyuncu kadrosunda ise adanın şüpheci belediye başkanı Tom Loftis rolüyle Matthew Rhys, onun eksantrik asistanı Patricia rolüyle Kate O'Flynn ve kasabanın gizemlerini iyi bilen Wyck karakteriyle Stephen Root başrolleri paylaşırken; onlara Kevin Carroll (Şerif Bechir), Dale Dickey (Rosemary), Kingston Rumi Southwick (Evan), Betty Gilpin ve Hamish Linklater gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.

WİDOW’S BAY HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Dizi, Apple TV+ platformunda yayınlanıyor.

WİDOW’S BAY HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Widow’s Bay 78. Primetime Emmy Ödülleri'ne toplam 14 ödül kazanarak tek bir sezon için alınan en çok ödül rekorunu kırarak damgasını vurdu. "En İyi Komedi Dizisi" ödülü verilen dizinin oyuncusu Matthew Rhys da "En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Rhys, "Widow's Bay" ile kazandıklarına ek olarak "The Beast in Me" mini dizisindeki rolüyle de ödül alarak aynı törende iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, "En İyi Yardımcı Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu" ödüllerini de "Widow's Bay" dizisinden oyuncular eve götürdü.

Son sezonu yayımlanan "Hacks" dizisindeki performansıyla "En İyi Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu" olan Jean Smart da bu ödülü kariyerinde 5. kez kazanmasının yanı sıra "üç sezondan fazla süren bir dizi için her sene Emmy kazanan" tek oyuncu oldu.