Emmy Ödülleri bu gece sahibini buluyor: İşte dev tören hakkında bilmeniz gerekenler

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli organizasyonu kabul edilen Emmy Ödülleri, pazartesi gecesi Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Adaylıkların üç ana kategoride değerlendirildiği organizasyonda "Beef", "Hacks", "Pluribus", "The Pitt", "Widow's Bay", "DTF St Louis", "Slow Horses", "The Bear" ve "Abbott Elementary" öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Oyunculuk dalarında ise Zendaya, Noah Wyle, Sarah Snook, Colman Domingo, Matthew Rhys, Carey Mulligan ve Jack Lowden ödül arayacak.

Sezonun en çok ses getiren yapımlarından "Heated Rivalry" listelerde yer almazken, "Euphoria" ve "Stranger Things"in final sezonları ise sınırlı sayıda adaylık elde etti.

En prestijli ödül kabul edilen "En İyi Drama" kategorisinde, geçen yılın kazananı "The Pitt" unvanını korumak için yarışıyor. Başrol oyuncusu Noah Wyle ile sekiz ayrı oyunculuk adaylığı bulunan yapımın rakipleri arasında "Pluribus", "Slow Horses", "The Diplomat" ve "A Knight Of The Seven Kingdoms" yer alıyor.

Komedi dalında "Hacks" dizisi beşinci sezonuyla öne çıkarken, daha önce 4 Emmy kazanan başrol oyuncusu Jean Smart bir ödül daha alması halinde 8 Emmy ile rekoru egale edecek. Komedideki diğer adaylar arasında "Widow's Bay", "Shrinking", "Abbott Elementary" ve "Nobody Wants This" bulunuyor.

Mini Dizi kategorisinde "Beef" ikinci sezonuyla güçlü adaylar arasında yer alırken, Carey Mulligan ve Oscar Isaac'e oyunculuk ödülü kazandırabilir. Ancak kategoride "All Her Fault", "The Beast in Me" ve "DTF St Louis" gibi iddialı rakipler yer alıyor.

Çok konuşulan buz hokeyi draması "Heated Rivalry", ABD ortaklığı olmadan tamamen Kanada finansmanıyla çekildiği için Primetime Emmy yarışına dahil edilmedi. Dizi, Kasım ayında düzenlenecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde mücadele edecek.

Bu yıl "En İyi Talk Show" ve "En İyi Senaryolu Varyete" kategorileri birleştirilerek "Olağanüstü Varyete Serisi" adı altında tek başlıkta toplandı. Ana gecedeki ödül sayısı ise daha fazla sahne şovuna yer ayırmak amacıyla 26'dan 19'a düşürüldü.

Yaratıcı Sanatlar töreninde "DTF St Louis" oyuncuları Linda Cardellini ve David Harbour yardımcı oyuncu ödüllerini alırken; usta sanatçı Julie Andrews "Bridgerton"daki seslendirmesiyle, Alan Cumming ise "The Traitors" ile ödül elde etti.