Türk pop müziğine 1990'larda damga vuran ünlü şarkıcı Emre Matraş'ın yaşamı merak ediliyor. Emre Matraş'ın eşi ve çocuklarının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Emre Matraş kimdir? Emre Matraş'ın kızı kimdir?

EMRE MATRAŞ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emre Matraş, Matraş Deri’nin ortaklarından Necati Matraş ile Gülsen Matraş’ın oğlu.

1994 yılında çıkartmış olduğu ilk profesyonel albümü “Yaz Aşkları” ile geniş kitleler tarafından tanındı.

EMRE MATRAŞ EVLİ Mİ?

İki evlilik yapan ve bu evliliklerden toplam 3 kız çocuğu olan Emre Matraş 1997 yılında Hale Keleş ile evlendi. 2010 yılında çift boşandı ve Emre Matraş Yeşim Erçetin ile dünya evine girdi. Çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.

EMRE MATRAŞ'IN KIZI ESİN MATRAŞ KİMDİR?

Emre Matraş'ın 1997 yılında evlenmiş olduğu Hale Keleş ile Esen Matraş ve Esin Matraş adında iki kızı oldu.

Esen Matraş, İsmail Yüksek ile evlendi. Ve nikah esnasında babasının adını söylememesi ile gündem oldu.