En zor sahnelerin dublörü Bob Herron yaşamını yitirdi
Hollywood'un efsane filmlerinin vazgeçilmez dublörü Bob Herron, 97 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuğu bulunan Herron, 1978 yılında çekilen 'Convoy' filminde arabasıyla ahıra uçmuştu.
Yakın dönemdeki Diamonds Are Forever, L.A. Confidential,
Batman Forever'ın yanı sıra birçok Western filmi ve Star Trek'teki tehlikeli
sahnelerde yaptığı dublörlüklerle ünlü olan 97 yaşındaki ünlü dublör Bob Herron
hayatını kaybetti.
Herron, aynı zamanda Dublörler Birliği'nin kurucusu ve eski
başkanıydı. Bu yılın başlarında birliğin 60. yılı kutlamaları yapılmıştı.
Haber Global’in Variety'nin haberinden aktadığına göre ocuk
yaşta dublörlüğe başlayan Herron, bir dönem verdiği bir röportajda "Üvey
babam stüdyolara at kiralıyordu, bu sayede dublörlükle tanıştım. Paraya da
ihtiyacımız vardı. İlk başta at üzerinde dublörlük yaptım. Sonra yapmak
istediğim işin bu olduğuna karar verdim. Son işimi 90'lı yaşlarımın başlarında
yaptım. 90 yaşlarında bir dublör lazımdı ve ben oradaydım" diye
konuşmuştu.
Lomita'da doğan Bob Herron, 1950'li yıllarda Winchester 73,
The Flame and The Arrow gibi filmlerle kariyerine başladı. TV ve sinemada
birçok yapımda dublör olarak görev yaptı. Charlie'nin Melekleri, A-Takımı TV
yapımları arasında yer aldı. Ayrıca Rocky, Earthquake, The Goonies gibi
filmlerin en zor sahnelerinde hep o vardı.
Herron, 1978 yılında çekilen 'Convoy' filminde arabasıyla
ahıra uçmuştu.
Evli olan Bob Herron'un iki çocuğu bulunuyordu.
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