En zor sahnelerin dublörü Bob Herron yaşamını yitirdi

12 Ekim 2021 Salı, 14:20

Yakın dönemdeki Diamonds Are Forever, L.A. Confidential, Batman Forever'ın yanı sıra birçok Western filmi ve Star Trek'teki tehlikeli sahnelerde yaptığı dublörlüklerle ünlü olan 97 yaşındaki ünlü dublör Bob Herron hayatını kaybetti.

Herron, aynı zamanda Dublörler Birliği'nin kurucusu ve eski başkanıydı. Bu yılın başlarında birliğin 60. yılı kutlamaları yapılmıştı.

Haber Global’in Variety'nin haberinden aktadığına göre ocuk yaşta dublörlüğe başlayan Herron, bir dönem verdiği bir röportajda "Üvey babam stüdyolara at kiralıyordu, bu sayede dublörlükle tanıştım. Paraya da ihtiyacımız vardı. İlk başta at üzerinde dublörlük yaptım. Sonra yapmak istediğim işin bu olduğuna karar verdim. Son işimi 90'lı yaşlarımın başlarında yaptım. 90 yaşlarında bir dublör lazımdı ve ben oradaydım" diye konuşmuştu.

Lomita'da doğan Bob Herron, 1950'li yıllarda Winchester 73, The Flame and The Arrow gibi filmlerle kariyerine başladı. TV ve sinemada birçok yapımda dublör olarak görev yaptı. Charlie'nin Melekleri, A-Takımı TV yapımları arasında yer aldı. Ayrıca Rocky, Earthquake, The Goonies gibi filmlerin en zor sahnelerinde hep o vardı.

Herron, 1978 yılında çekilen 'Convoy' filminde arabasıyla ahıra uçmuştu.

Evli olan Bob Herron'un iki çocuğu bulunuyordu.