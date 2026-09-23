Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Enver Altaylı tutuklandı. Peki, Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı kaç yaşında, nereli? Enver Altaylı neden tutuklandı?

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı, 1 Kasım 1944 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Sovyetolog ve eski istihbaratçı olarak tanınan Altaylı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Ayrıca Almanya ve Avusturya'da Doğu Avrupa hukuku ve Sovyetoloji üzerine eğitim gördü.

ENVER ALTAYLI'NIN KARİYERİ VE HAYATI

1968 yılında MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa konusunda uzmanlaştı. Altaylı'nın 1968'de MİT'e alındığı ve kurumun ilk Sovyetoloğu olarak yetiştirildiği belirtiliyor.

1974 yılında MİT'ten ayrılan Altaylı, MHP'nin Almanya organizasyonunda görev aldı. MHP'nin yayın organı Hergün gazetesinin başyazarlığını yaptı. 12 Eylül Darbesi'nin ardından hakkında tutuklama kararı çıkması üzerine Almanya'ya gitti.

Yazar olarak da çalışmalarını sürdüren Altaylı'nın Esir Türk İllerinde 90 Gün, Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti ve Ruzi Nazar: CIA'nın Türk Casusu adlı kitapları bulunuyor.

Altaylı'nın yargı süreci de kamuoyunda geniş yer aldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2021'de Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karar daha sonra istinaf incelemesinden geçti.

ENVER ALTAYLI KAŞİF KOZİNOĞLU DAVASINDA TUTUKLANDI

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Son gelişmeye göre Enver Altaylı tutuklandı.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.