Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.06.2024 - 11:05

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Erdal Atabek kimdir? Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek nereli, neden hayatını kaybetti?

ERDAL ATABEK KİMDİR?

Dr. Erdal Atabek 1930 yılında, Adapazarı’nda doğdu. Öğretmen baba ile öğretmen annenin çocuğu olan Atabek’in çocukluğu Marmara bölgesi ilçelerinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçti. 1948 yılında Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan sonra Kabataş Erkek Lisesi’ni birincilikle bitiren Atabek, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve Tıp Doktoru olarak meslek yaşamına başladı. Psikosomatik Hastalıklar ve İç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Atabek, 1965'te yazarlığa başladı. Aynı yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı seçildi. 1966'da köşe yazıları Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başladı.

ERDAL ATABEK'İN KİTAPLARI

Alkol ve İnsan (1982, sağlık)

İnsan Sıcağı (1987, deneme)

Kışkırtılmış Erkeklik Bastırılmış Kadınlık (1988, psikoloji)

Sözüm Sanadır (1988, anı)

Kendi Yurdunda Sürgünsün (1988, anlatı)

Gençlik Duvarları Yıkıyor (1990, psikoloji)

Kırmızı Işıkta Yürümek (1991, psikoloji)

Cinsellikten İkmale Kalmak (1992, eğitim)

Beyaz Balinayı Sevmek (1993, psikoloji)

Çocuklar, Büyükler ve Tavşanlar (1994, kişisel gelişim)

Belki de Sensin (1995, öykü)

Hayatımız ve Değerlerimiz (1999, deneme)

Bizim Duygusal Zekamız (1999, psikoloji)

Erken Büyüyen Çocuklar (2002, eğitim)

Modern Dünyada Değer Kayması ve Gençlik (2003, sosyoloji)

Sıpa Koleje Gidiyor (2005, mizah)

Kuşatılmış Gençlik (2006, psikoloji)

Dürüstlük Sevgili Çocuğum (2008, kişisel gelişim)

Tehlikeli Cehalet (2009, deneme)

Başaklar Savrulurken (2010, sosyoloji)

Tüketilen Değerler ve Gençlik (2010, psikoloji)

Yurttaşlıktan Uygarlığa (kolektif, 2010, sosyoloji)

Müzik Seni Çağırıyor (2011, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasının öyküsü)

Yoldan Çıkarılmış Başarı (2017, eğitim)

ERDAL ATABEK'İN ÖDÜLLERİ