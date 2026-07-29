'Eren Kaşıkçı kimdir?' araştırılıyor. MasterChef 2021 birincisi Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? MasterChef Eren Kaşıkçı neden öldü?

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. Aslen Tokatlı olduğu belirtilen Kaşıkçı, yarışmaya Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinden katıldı.

Babası asker, annesi ev hanımı olan Kaşıkçı’nın bir kardeşi bulunuyor. Evli olan şefin Maya adında bir kız çocuğu olduğu biliniyor.

Kaşıkçı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümünde eğitim görmeye başladı ancak öğrenimini tamamlamadı. Daha sonra 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel mutfak eğitimi aldı.

İstanbul’daki otellerde çalışan Kaşıkçı, ilerleyen yıllarda Gökçeada’ya yerleşti ve bir sörf otelinde şeflik yaptı. MasterChef Türkiye’de elde ettiği şampiyonluğun ardından İstanbul Zekeriyaköy’de “Kızıl Sakağın Mutfağı” adlı restoranı açtı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda finale yükseldi. Finalde Hasan Biltekin ile yarışan Kaşıkçı, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda sezonun şampiyonu oldu.

Kaşıkçı daha sonra MasterChef Türkiye All Star yarışmasına da katıldı. Yarışmanın son aşamalarına kadar ilerleyen Kaşıkçı, son beş yarışmacının belirlendiği bölümde şef ceketini alamayarak programa veda etti.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili aktarılan ilk bilgiler şöyle:

Eren Kaşıkçı’nın Kilyos’taki evinde hareketsiz bulunduğu öne sürüldü. Yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirlediği aktarıldı. Ölüm nedeninin henüz netleşmediği ifade edildi. Olay hakkında adli soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Kaşıkçı’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve resmî açıklamaların ardından belirlenmesi bekleniyor.