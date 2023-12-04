Erkan Kolçak Kösendil komiser rolüyle ekranlara dönüyor

Show TV’de yayınlanacak Ay Yapım imzalı 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinin yeni tanıtımı dikkat çekti. Dizi'de başarılı oyuncu Erkan Kolçak Kösendil Komiser Toprak karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:00
Erkan Kolçak Kösendil komiser rolüyle ekranlara dönüyor
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Erkan Kolçak Köstendil aldığı çok sayıda dizi teklifinin ardından Show TV’nin "Ne Gemiler Yaktım" dizisini kabul etmişti. Altan Dönmez’in yönettiği, Banu Kiremitçi Bozkurt’ın ise yazdığı dizide Köstendil, komiser Toprak rolünü canlandırıyor.

İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizinin yeni tanıtımında Toprak iki suçluyu sorguluyor. Kendine has tavrı ve zekasıyla dikkat çeken komiser Toprak, hikayede çok kilit bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ne Gemiler Yaktım’da Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’e Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper eşlik ediyor.


Erkan Kolçak Köstendil Ne Gemiler Yaktım dizi Deniz Baysal

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