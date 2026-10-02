Erken yaşta ekrana maruz kalmanın gizli tehlikesi: 12 yaşında akıllı telefon sahibi olmak tıkınırcasına yemeyi tetikliyor

Çocuk psikiyatrisi, nöroloji ve ergen sağlığı dünyasında, erken yaşta akıllı telefon edinmenin yıkıcı etkilerine ilişkin devasa boyutta bir klinik araştırma kamuoyuna duyuruldu. ABD genelindeki 21 farklı tıp merkezinden 8 bin 957 ergenin incelendiği Ergen Beyni Bilişsel Gelişim (ABCD) Araştırması verileri, tıp dünyasının en saygın yayınlarından JAMA Network Open bünyesinde yayımlandı. Araştırma, 12 yaşında kişisel akıllı telefona sahip olan çocukların 14 yaşına geldiklerinde ciddi yeme bozuklukları ve telafi edici zararlı davranışlar geliştirdiğini belgeledi.

TIKINIRCASINA YEME RİSKİ %61 ARTIYOR

Klinik analizler, 12 yaşında kendi akıllı telefonuna sahip olan çocukların, telefonu olmayan yaşıtlarına kıyasla tıkınırcasına yeme krizi yaşama olasılığının %61 daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca bu çocukların öz saygılarını ve kişisel değerlerini doğrudan vücut ağırlıklarına bağlama riski iki kattan fazla artış kaydetti.

Ulusal araştırmaya katılan 12 yaşındaki çocukların %69,5'inin kişisel akıllı telefonu bulunduğu saptanırken, bu gruptaki ergenlerin genel yeme bozukluğu semptomları gösterme oranının %36 daha fazla olduğu doğrulandı.

14 YAŞINDA KLİNİK TABLO AĞIRLAŞIYOR: KUSMA VE AŞIRI AÇ KALMA

Araştırmacılar, 12 yaşındaki ilk verilerin ardından aynı çocukları 14 yaşında yeniden klinik taramadan geçirdi. İki yıllık takip verileri, 12 yaşında telefon edinen çocuklarda tıkınırcasına yeme riskinin %67, kilo almayı önlemek için uygulanan aşırı aç kalma veya kusma gibi tehlikeli telafi davranışlarının ise %50 oranında arttığını kanıtladı.

Kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla kilo alma ve beden algısı konusunda belirgin şekilde daha yüksek kaygı oranları sergilediği kaydedildi.

ALGORİTMİK İÇERİKLER VE EBEVEYN KORUMA KALKANININ ÇÖKÜŞÜ

Uzmanlar, 10-14 yaş arası ergenlik döneminde çocukların beden algısının son derece hassas olduğunu ve akran onayına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. 7/24 kişisel telefona erişim sağlanması; çocukları sosyal medya algoritmalarının sunduğu idealize edilmiş beden ölçülerine, zayıflık propagandalarına ve yeme bozukluğunu özendiren tehlikeli akışlara maruz bırakıyor.

Araştırma, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı içsel kaygıları ve duygusal çekilmeleri çoğu zaman fark edemediğini gösterdi. Bilim insanları; ebeveynlere çocuklarına akıllı telefon verme yaşını ertelemeleri, içerik erişimlerini olgunluk seviyelerine göre sınırlandırmaları ve yasal düzenleyicilere ise ergenlerin sosyal medya erişimine yönelik sıkı kurallar getirmeleri çağrısında bulunuyor.