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Erzurum dolmasının gizli sırrı tarlaya indi: 500 bin adet ekildi, bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor

Erzurum dolmasının gizli sırrı tarlaya indi: 500 bin adet ekildi, bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor

29.08.2026 13:33:00
Güncellenme:
İHA
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Erzurum dolmasının gizli sırrı tarlaya indi: 500 bin adet ekildi, bölgenin ihtiyacını tek başına karşılıyor

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde, bölgenin önemli tarım ürünlerinden olan Söğütlü lahanasının hasadına başlandı.

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Bu yıl mahallede 500 bini aşkın lahana ekimi yapılırken, Erzurum ve bölgenin lahana ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Söğütlü lahanasında hasat dönemi başladı. İnce yapısı ve büyük olmasıyla özellikle lahana dolması yapımında tercih edilen Söğütlü lahanası, yöre mutfağında da önemli bir yere sahip.

"TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE BOL VE BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLİYORUM"

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Necati Kaya, bu yıl mahallede ilk lahanayı kendisinin yetiştirdiğini belirterek, "Bu yıl lahana ekimimizi yaptık ve hasadına başladık. Söğütlü lahanası artık mahallemizle özdeşleşmiş, bölgede bilinen bir ürün haline geldi. Lahanalarımız özellikle dolma yapımında tercih ediliyor. İnşallah bu yıl verimli bir sezon geçiririz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz. Üretim yapan tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

İlgili Konular: #Erzurum #hasat #beyaz lahana