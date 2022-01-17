Eski kainat güzeli 'uygunsuz' kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı

ABD'li model ve eski kainat güzeli Olivia Culpo'ya uygunsuz olduğu gerekçesiyle spor kıyafetini uçuştan önce değiştirilmesi söylendi. Kıyafetin bir uygunsuzluğunun olmadığını belirten kız kardeşi Aurora başlarına gelen olayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:49
Eski kainat güzeli 'uygunsuz' kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı
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Model ve eski kainat güzeli Olivia Culpo, erkek arkadaşı ve oyuncu kız kardeşi Aurora ile Meksika'nın Cano San Lucas kentine yola çıktıkları havaalanında American Airlines'ın sansürüne maruz kaldı. American Airlines tarafından kıyafetini kapatmaması halinde uçağa alınmayacağı belirtilen Culpo, kız kardeşi arayıcığıyla olanları takipçileriyle paylaştı.

"BU ÇOK SAÇMA DEĞİL Mİ?"

Aurora, perşembe günü meydana gelen olayı Instagram hikayesinde paylaştı.  Aurora, videolarından birinde Olivia'nın üzerindeki siyah spor sütyeni, bisikletçi şortu, hırka ve maskeyi göstererek, "Olivia ve ben Cabo'ya gideceğiz ve kıyafetine bakın. Sevimli ve uygun görünüyor" dedi. Bir sonraki videoda "Ama onu masaya çağırdılar ve eğer üzerine bir bluz giymezse uçağa alınmayacağını söyledir. Söyleyin bana bu çok saçma değil mi?" şeklinde tepkisini dile getirdi. 

 Aurora, daha sonra insanların Olivia'nın kıyafeti için alışveriş yapabilecekleri yerlerin ekran görüntülerini yayınladı ve "[email protected]'den atılma başlangıç kiti" olarak tiye aldı.

Üçlü, Olivia'nın erkek arkadaşının gri kapşonlusunu ödünç alması sayesinde uçağa binip uçuşlarını gerçekleştirebildiler. Aurora, Christian'ın kollarını tişörtünün içine soktuğu bir fotoğraf yayınlayarak "Kız arkadaşın 'uygunsuz' giyindiğinde sen... Bu tam olarak titanikteki Jack'in nasıl öldüğüne benziyor haha" esprisi yaptı.


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