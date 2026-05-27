Etin tazeliğini korumak için en etkili saklama teknikleri: Kurban eti nasıl saklanmalı?

27.05.2026 13:05:00
Haber Merkezi
Kurban Bayramı’nda kesilen etin doğru şekilde saklanmaması hem lezzet kaybına hem de sağlık açısından risklere yol açabilir. Peki, kurban eti nasıl saklanmalı? İşte etin tazeliğini korumak için en etkili saklama teknikleri...
Kurban Bayramı döneminde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri etin doğru şekilde muhafaza edilmesidir. Yeni kesilen et, henüz sıcak olduğu için hemen buzdolabına veya derin dondurucuya konulması önerilmez. Bu süreçte yapılan yanlışlar, etin sertleşmesine, lezzetini kaybetmesine ve hızlı bozulmasına neden olabilir. Peki, kurban eti nasıl saklanmalı? İşte etin tazeliğini korumak için en etkili saklama teknikleri...

KURBAN ETİNİN TAZELİĞİNİ KORUMAK İÇİN EN ETKİLİ SAKLAMA TEKNİKLERİ

1. Eti dinlendirmeden saklamayın

Yeni kesilen et hemen buzdolabına konulmamalıdır. Etin önce serin ve hava alan bir ortamda 4–6 saat dinlendirilmesi gerekir. Bu süreçte kasların gevşemesi sağlanır ve etin sertleşmesi önlenir.

2. Büyük parçalar halinde değil, porsiyonlayarak saklayın

Eti tek parça halinde dondurmak yerine küçük porsiyonlara ayırmak daha sağlıklıdır. Bu yöntem hem çözündürme sürecini kolaylaştırır hem de ihtiyaca göre kullanım imkânı sunar.

3. Hava almayan paketleme yapın

Etin hava ile temas etmesi oksitlenmeye ve bozulmaya yol açabilir. Bu nedenle buzdolabı poşetleri ya da vakumlu saklama yöntemleri tercih edilmelidir. Havanın tamamen çıkarılması, etin tazeliğini korumasına yardımcı olur.

4. Buzdolabı ve derin dondurucu sıcaklığına dikkat edin

Et kısa süreli saklanacaksa 0–4°C arası buzdolabı ideal sıcaklıktır. Daha uzun süreli saklama için ise -18°C ve altı derin dondurucu tercih edilmelidir. Sıcaklık dalgalanmaları etin kalitesini olumsuz etkileyebilir.

5. Eti tekrar tekrar çözündürüp dondurmayın

Bir kez çözdürülen etin tekrar dondurulması bakteri oluşum riskini artırır ve besin değerini düşürür. Bu nedenle et yalnızca kullanılacak kadar çıkarılmalıdır.

6. Çiğ ve pişmiş eti ayrı saklayın

Çiğ et ile pişmiş etin aynı kapta ya da yakın şekilde saklanması çapraz bulaşmaya neden olabilir. Bu durum gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturur.

7. Hijyen kurallarına mutlaka uyun

Et ile temas eden bıçak, kesme tahtası ve kapların temizliği büyük önem taşır. Hijyenik olmayan ekipmanlar bakteri üremesini hızlandırabilir.

8. Saklama süresine dikkat edin

Derin dondurucuda saklanan kurban eti ideal koşullarda 6–12 ay arasında muhafaza edilebilir. Ancak bu sürenin aşılması etin lezzet ve besin değerini azaltabilir.

KURBAN ETİ SAKLARKEN YAPILAN YAYGIN HATALAR

  • Eti sıcak halde doğrudan buzdolabına koymak
  • Büyük parçalar halinde dondurmak
  • Çözülmüş eti tekrar dondurmak
  • Havasız paketleme yapmamak
  • Hijyen kurallarını ihmal etmek
  • Yanlış sıcaklıkta saklamak
Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma saatleri yurttaşlar tarafından arştırılıyor. Peki, bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler kaça kadar açık?
Güneşin görünmeyen etkilerine karşı önlem alın: Cildinizi ve sağlığınızı koruyan etkili 10 yöntem Güneş ışığı, vücudun D vitamini üretimi için gerekli olsa da uzun süre ve korumasız şekilde maruz kalındığında cilt sağlığından genel vücut sağlığına kadar birçok olumsuz etkiye yol açabilir. Özellikle yaz aylarında alınacak doğru önlemler, güneşin zararlı etkilerine karşı güçlü bir koruma sağlayabilir. İşte cildinizi ve sağlığınızı koruyan etkili 10 yöntem...
Yazın en yaygın cilt sorunu için bakım adımları: Güneş yanığına iyi gelen etkili 8 yöntem Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak ciltte kızarıklık, yanma ve hassasiyet gibi rahatsız edici etkiler oluşturabilir. Doğru bakım yöntemleri uygulanmadığında ise bu durum daha uzun sürebilir ve cilt bariyerini zayıflatabilir. Peki, yazın en sık yaşanan bu cilt sorunu için doğru bakımlar nelerdir? İşte güneş yanığına iyi gelen etkili 8 yöntem...