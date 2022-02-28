Eurovision 2021 şampiyonu Måneskin Türkiye'ye geliyor
'Zitti E Buoni' adlı şarkısıyla geçen yıl 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği elde eden İtalyan rock müzik grubu Måneskin, İstanbul'a geliyor. Grup, 23 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta konser verecek.
Geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan İtalyan rock grubu Måneskin, Türkiye'ye geliyor. MTV EMA 2021’de ‘En İyi Rock’ ödülüne layık görülen Måneskin, Charm Music iş birliğinde dünya turnesi kapsamında İstanbul'da olacak.
Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ve Ethan Torchio’dan oluşan grup 23 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.
Rock’n’roll sound’unun Türkiye'deki temsilcilerinden The Ringo Jets, 23 Temmuz akşamı Måneskin'in ön grubu olarak sahne alacak. Etkinliğin biletleri 2 Mart tarihinde Passo’da satışa çıkacak.
MANESKIN GRUBU HAKKINDA
"Måneskin" adı ile 2016'da Roma'da kurulan İtalyan müzik grubunda baş vokalist Damiano David, bassist Victoria De Angelis, gitarist Thomas Raggi, ve baterist Ethan Torchio yer alıyor.
Grup, 2017'de X Factor yarışmasının 11. sezonunda 2. olarak ünlenmesinin ardından, 2021 Sanremo Müzik Festivali'ni kazandı ve 2021 yılında İtaya'yı temsil ettiği Eurovision şarkı yarışmasında 1. oldu.
Maneskin'in şarkılarından bazıları şöyle:
- Beggin
- Somebody Told Me
- MAMMAMIA
- Le parole lontane
- Chosen
- Lasciami stare
- FOR YOUR LOVE
- L'altra dimensione
- VENT'ANNI
- Recovery
- Morirò da Re
- LA PAURA DEL BUIO
- Fear for Nobody
- ZITTI E BUONI (Eurovision Version)
- Let's Get It Started
- You Need Me, I Don't Need You
- I WANNA BE YOUR SLAVE
- New Song
- Sh*t Blvd
- LIVIDI SUI GOMITI
- N NOME DEL PADRE
- Are You Ready?
- Vengo dalla luna
- Niente da dire
- Immortale (feat. Vegas Jones)
- STATO DI NATURA
- Vengo dalla luna
- Zitti e buoni (Eurovision 2021 - Italy / Karaoke Version)
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