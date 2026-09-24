Ev yapımı kışlık konserve yapanlar dikkat: Tek bir ihmal felç ve ölüme sürüklüyor

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte mutfaklarda kışlık konserve hazırlıkları hız kazanırken, yanlış yöntemlerle hazırlanan ev yapımı ürünler ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Gıda güvenliği uzmanları, en riskli gıda kategorisinde yer alan ev yapımı domates konservelerindeki tek bir uygulama hatasının toksin üretimine ve hayati tehlikelere yol açabileceğini belirtiyor.

1 GRAMI 1 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜREBİLECEK GÜÇTE

Ev yapımı konservelerdeki temel tehdit, yalnızca oksijensiz ortamda çoğalan ve ölümcül bir nörotoksin üreten Clostridium botulinum adlı bakteriden kaynaklanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından en yüksek riskli biyolojik ajanlar arasında gösterilen bu bakterinin tek bir gramı dahi 1 milyon insanı öldürebilecek potansiyele sahip bulunuyor.

Toprakta doğal olarak bulunan bakteri sporları sıradan kaynatma işlemleriyle yok edilemiyor. Sporların tamamen etkisiz hale getirilmesi için gıdanın en az 120 derecede 15 dakika boyunca işleme tabi tutulması gerekiyor. Standart ev tipi tencerelerde ve basınç göstergesi bulunmayan düdüklü tencerelerde bu sıcaklığa ulaşılamadığı için özel basınçlı konserve tencerelerinin veya hassas derece ölçümlerinin kullanılması öneriliyor.

BELİRTİLER 18 İLA 36 SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre botulinum toksininin çok düşük dozları bile insan vücudunda felce ve solunum yetmezliğine neden olabiliyor. Toksin içeren gıdanın tüketilmesinden 18 ila 36 saat sonra ortaya çıkan başlıca belirtiler şunlardır:

Halsizlik, baş dönmesi ve ağız kuruluğu

Bulanık ve çift görme

Konuşma ve yutkunma güçlüğü

İlerleyen vakalarda kalp atımının yavaşlaması ve solunum yetmezliği

Uzmanlar, bu tür şikayetlerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması ve antitoksin tedavisine başlanması gerektiğini vurguluyor.

GÜVENLİ KONSERVE HAZIRLAMANIN ALTIN KURALLARI

Özellikle domates ve biber gibi düşük asitli gıda sınırına yaklaşan karışımlarda riskin arttığına dikkat çeken uzmanlar, güvenli konserve yapımı için şu adımların izlenmesini tavsiye ediyor:

Asit Düzeyini Artırın: Orta boy bir kavanoz domates sosuna yaklaşık 1 tatlı kaşığı limon suyu eklemek kritik pH seviyesini güvenli alana çekiyor.

Yeni Kapak Kullanın: Daha önce kullanılmış kapaklar vakumlama sağlamadığı için bakteri üretimine zemin hazırlıyor. Kapaklar kapatılırken '3 ileri 1 geri' tekniği uygulanmalı.

Tepe Boşluğu Bırakın: Malzeme sıcakken doldurulmalı ve kapakla ürün arasında en az 1 parmak boşluk bırakılmalı.

Şüpheli Ürünleri Tüketmeyin: Kapağında kabarma, bombeleşme, sızıntı veya koku değişimi fark edilen konservelerin tadına dahi bakılmadan imha edilmesi gerekiyor.