Evde böcekleri uzak tutmak için doğal yöntem: Nane yağı spreyi kullanımı ve püf noktaları

Sıcak havalarda evlerde karınca, sinek ve küçük böceklerle karşılaşmak daha sık hale gelebiliyor. Keskin kokusuyla öne çıkan nane yağı ise suyla seyreltilerek hazırlanabilen doğal bir sprey olarak böcekleri yaşam alanlarından uzak tutmaya yardımcı olabilir. İşte nane yağı spreyi kullanımı ve püf noktaları...