Türk Borçlar Kanunu'na göre evdeki masraflar kullanımdan doğan küçük onarımlar (kiracı) ve mülkiyetten/yapıdan doğan esaslı onarımlar (ev sahibi) olarak ikiye ayrılır. Peki, Evdeki hangi masrafları kiracı, hangilerini ev sahibi öder?
KİRACI EVDEKİ HANGİ MASRAFLARI ÖDER?
Kiracı, taşınmazı özenle kullanmak ve kendi kullanımı sırasında oluşan, profesyonel yardım gerektirmeyen küçük giderleri karşılamakla yükümlüdür.
- Günlük Bakım Giderleri: Ampul değişimi, sifon zinciri tamiri, kapı gıcırtısının giderilmesi, tıkanan giderlerin açılması.
- İşletme Giderleri: Elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ve bu aboneliklerin güvence bedelleri.
- Aidatın İşletme Kısmı: Kapıcı maaşı, ortak alan temizliği, güvenlik, peyzaj bakımı, asansörün aylık periyodik bakımı.
EV SAHİBİ EVDEKİ HANGİ MASRAFLARI ÖDER?
Ev sahibi, kiralananı sözleşme süresince "kullanıma elverişli durumda bulundurmak" zorundadır.
- Esaslı Tamiratlar: çatı akması, dış cephe izolasyonu (mantolama), binanın ana su tesisatındaki çatlaklar, asansörün motor değişimi.
- Demirbaş Arızaları: Kombinin ana kartının yanması, eşyalı kiralamada buzdolabı motorunun bozulması, gömme rezervuar arızası.
- Vergi ve Sigorta: Emlak vergisi, DASK ve (varsa) bina ortak alan sigortası.
KOMBİ BAKIMI EV SAHİBİNİN Mİ KİRACININ MI SORUMLULUĞU?
Kombinin yıllık temizlik ve rutin bakımı kiracıya aittir; ancak cihazın bir parçasının değişmesi gerekiyorsa (hor kullanma hariç) bu masraf ev sahibine aittir.