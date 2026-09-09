Türk Borçlar Kanunu'na göre evdeki masraflar kullanımdan doğan küçük onarımlar (kiracı) ve mülkiyetten/yapıdan doğan esaslı onarımlar (ev sahibi) olarak ikiye ayrılır. Peki, Evdeki hangi masrafları kiracı, hangilerini ev sahibi öder?