Evdeki kötü kokulara elveda: Mutfaktaki malzemelerle kalıcı ve doğal oda kokuları

Evimizin havası, ruh halimizi ve konforumuzu doğrudan etkiler. Kapalı kalan odalar, yemek kokuları veya nem, evde istenmeyen kokuların birikmesine yol açar. Ağır kimyasal içeren sentetik spreyler yerine, doğanın sunduğu taze ve mis kokulu bileşenlerle evinizi doğal yollardan ferahlatabilirsiniz.

1. LİMON, BİBERİYE VE VANİLYA KAYNATMA YÖNTEMİ

Odaya yayılan ağır yemek kokularını hızla yok etmek ve evi mis gibi taze bir kokuyla doldurmak için kaynatma yöntemi en etkili çözümdür.

Uygulama Yolu: Bir sos tenceresine su doldurularak içine dilimlenmiş bir limon, birkaç dal taze biberiye ve yarım çay kaşığı vanilya özütü eklenir. Kısık ateşte kaynamaya bırakılarak buharın evin içine yayılması sağlanır.

Evdeki tüm ağır kokular anında nötralize olur, yerini ferah, temiz ve iştah açıcı doğal bir koku alır.

2. KARBONAT VE ESANSİYEL YAĞ İLE HALI VE KOLTUK TAZELEME

Kumaş yüzeyler ve halılar evdeki kokuları içine hapsederek zamanla kötü bir koku yayılmasına neden olur. Karbonat kokuyu hapsederken, esansiyel yağlar hoş koku sağlar.

Uygulama Yolu: Bir çay bardağı karbonatın içine 10-15 damla lavanta veya okaliptüs yağı damlatılarak iyice karıştırılır. Halılara ve koltuk kumaşlarına hafifçe serpiştirilerek 30 dakika bekletilir, ardından süpürgeyle çekilir.

Derinlemesine emilen kötü kokular yok olur, evde uzun süre kalıcı ferah bir temizlik kokusu bırakılır.

3. DOĞAL BİTKİ VE BAHARAT DOLAP KESELERİ

Giysi dolaplarında veya çekmecelerde zamanla oluşan küf ve rutubet kokusunu önlemek için nefis kokulu doğal keseler hazırlanabilir.

Uygulama Yolu: Kumaş torbaların içerisine kurutulmuş lavanta, tane karanfil ve çubuk tarçın kırıkları doldurularak ağzı bağlanır. Dolapların en uygun köşelerine yerleştirilir.

Kıyafetler kimyasal kokmadan mis gibi kokar, dolap içindeki hava sürekli taze kalır.