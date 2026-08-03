Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evdeki kötü kokulara elveda: Mutfaktaki malzemelerle kalıcı ve doğal oda kokuları

Evdeki kötü kokulara elveda: Mutfaktaki malzemelerle kalıcı ve doğal oda kokuları

3.08.2026 22:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Evdeki kötü kokulara elveda: Mutfaktaki malzemelerle kalıcı ve doğal oda kokuları

Kimyasal oda spreyleri solunum yollarını zorlayabilir ve evdeki kokuları sadece geçici olarak maskeler. Sağlığınızı tehdit etmeyen, tamamen doğal ve kalıcı kokularla evinizin havasını değiştirmek mutfaktaki malzemelerle çok kolay. İşte evinizde ferah bir atmosfer yaratacak 3 pratik yöntem...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Evimizin havası, ruh halimizi ve konforumuzu doğrudan etkiler. Kapalı kalan odalar, yemek kokuları veya nem, evde istenmeyen kokuların birikmesine yol açar. Ağır kimyasal içeren sentetik spreyler yerine, doğanın sunduğu taze ve mis kokulu bileşenlerle evinizi doğal yollardan ferahlatabilirsiniz.

Image

1. LİMON, BİBERİYE VE VANİLYA KAYNATMA YÖNTEMİ

Odaya yayılan ağır yemek kokularını hızla yok etmek ve evi mis gibi taze bir kokuyla doldurmak için kaynatma yöntemi en etkili çözümdür.

Uygulama Yolu: Bir sos tenceresine su doldurularak içine dilimlenmiş bir limon, birkaç dal taze biberiye ve yarım çay kaşığı vanilya özütü eklenir. Kısık ateşte kaynamaya bırakılarak buharın evin içine yayılması sağlanır.

Evdeki tüm ağır kokular anında nötralize olur, yerini ferah, temiz ve iştah açıcı doğal bir koku alır.

Image

2. KARBONAT VE ESANSİYEL YAĞ İLE HALI VE KOLTUK TAZELEME

Kumaş yüzeyler ve halılar evdeki kokuları içine hapsederek zamanla kötü bir koku yayılmasına neden olur. Karbonat kokuyu hapsederken, esansiyel yağlar hoş koku sağlar.

Uygulama Yolu: Bir çay bardağı karbonatın içine 10-15 damla lavanta veya okaliptüs yağı damlatılarak iyice karıştırılır. Halılara ve koltuk kumaşlarına hafifçe serpiştirilerek 30 dakika bekletilir, ardından süpürgeyle çekilir.

Derinlemesine emilen kötü kokular yok olur, evde uzun süre kalıcı ferah bir temizlik kokusu bırakılır.

Image

3. DOĞAL BİTKİ VE BAHARAT DOLAP KESELERİ

Giysi dolaplarında veya çekmecelerde zamanla oluşan küf ve rutubet kokusunu önlemek için nefis kokulu doğal keseler hazırlanabilir.

Uygulama Yolu: Kumaş torbaların içerisine kurutulmuş lavanta, tane karanfil ve çubuk tarçın kırıkları doldurularak ağzı bağlanır. Dolapların en uygun köşelerine yerleştirilir.

Kıyafetler kimyasal kokmadan mis gibi kokar, dolap içindeki hava sürekli taze kalır.

İlgili Konular: #Temizlik #Koku #kötü koku

İlgili Haberler

Uzmandan güneş gözlüğü uyarısı: Koyu cam tek başına koruma sağlamıyor
Uzmandan güneş gözlüğü uyarısı: Koyu cam tek başına koruma sağlamıyor Yaz aylarında güneş gözlüğü kullanımının arttığını belirten Göz Vakfı'ndan Op. Dr. Erdinç Usta, göz sağlığını korumak için estetik görünüm yerine UV400 filtreli ve CE belgeli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Usta, sahte güneş gözlüklerinin UV ışınlarını engelleyemediği için göze fayda yerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Uzmanından popülasyonu artan ayılar için ‘önlem alınmalı’ uyarısı
Uzmanından popülasyonu artan ayılar için ‘önlem alınmalı’ uyarısı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yapılan envanter çalışmalarında popülasyonu arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde yaşayanları tedirgin ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ayı aç kaldığı için değil, popülasyonu arttığı için ilçe merkezine iniyor. Ormanlarda alan daralması yaşanıyor" dedi.
Uzmanlardan doğum sonrası ilk 72 saat uyarısı: Emzirme başarısını gölgeleyen yanlış inanışlar açıklandı
Uzmanlardan doğum sonrası ilk 72 saat uyarısı: Emzirme başarısını gölgeleyen yanlış inanışlar açıklandı Uluslararası bir araştırma, tıp camiasında erken süt üretimi, emzik kullanımı ve göğüs pompalarıyla ilgili yaygın yanılgıların emzirme süreçlerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları, doğum sonrasındaki ilk kritik günlerde anne sütü ve bebek sağlığına dair bilinen yanlışları mercek altına aldı.