Evinde çalışan işçi yaralanmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatından açıklama geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde tadilat sırasında çatıdan işçinin düştüğünün ortaya çıkmasının ardından Tatlıtuğ cephesinden ilk açıklama geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı İbrahim Ateş yazılı bir açıklama yaptı.

Ateş, kamuoyuna yansıyan haberlerde yanlış bilgiler bulunduğunu belirterek olayın 31 Ağustos’ta meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Tatlıtuğ ve ailesi olay sırasında şehir dışındaydı. Evin bahçesinde gerçekleştirilen tadilat ve inşaat çalışmalarının ise Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Ateş, çalışmaların dördüncü gününde firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi Tatlıtuğ’un veya çalışanlarının bilgisi ve onayı olmadan çalışma alanına getirdiğini savundu.

Firma yetkilisinin de emniyette verdiği ifadede bu durumu belirttiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’te bulunan evinde tadilat çalışmalarının devam ettiği sırada kaza meydana geldi.

Çalışma alanında bulunan Türkmenistan vatandaşı bir işçinin temizlik amacıyla çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralandığı ve hastanede yoğun bakıma alındığı öne sürüldü.

Olayın ardından tadilat işlerini üstlenen firmanın sahibiyle ilgili de dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Firma sahibinin karakolda bulunduğu sırada, kendisini Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olarak tanıtan bir kişi tarafından kendisine “boya ve tadilat” sözleşmesi imzalatıldığını ileri sürdüğü belirtildi.

Adli kontrolün ardından serbest bırakıldığı belirtilen firma sahibinin daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı İbrahim Ateş hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.