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Eylem İpek Şafak kimdir? Eylem İpek Şafak kimin kardeşi? Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?

Eylem İpek Şafak kimdir? Eylem İpek Şafak kimin kardeşi? Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?

16.07.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eylem İpek Şafak kimdir? Eylem İpek Şafak kimin kardeşi? Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?

Eylem İpek Şafak'ın kim olduğu merak ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı ve Eylem İpek Şafak’ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Peki, Eylem İpek Şafak kimdir? Eylem İpek Şafak kimin kardeşi? Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve Eylem İpek Şafak’ın da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Peki, Eylem İpek Şafak kimdir? Eylem İpek Şafak kimin kardeşi? Eylem İpek Şafak neden gözaltına alındı?

EYLEM İPEK ŞAFAK KİMDİR?

Eylem İpek Şafak 1989 yılından doğdu. İpek, magazin dünyasında gazeteci, köşe yazarı ve sunucu kimlikleriyle tanınan bir isimdir.

Eylem İpek, 2016 yılının nisan ayında Gökhan Şafak ile evlendi.

EYLEM İPEK ŞAFAK KİMİN KARDEŞİ? 

Eylem İpek Şafak, şarkıcı Yaşar İpek’in kız kardeşidir. Eylem İpek Şafak'ın diğer kardeşi Işık İpek evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 2024 yılında hayatını kaybetmiştir. 

EYLEM İPEK ŞAFAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı ve Öner Faruk Işık’ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

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