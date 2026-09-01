Eylül ayında hangi meyve ve sebzeler yenir? İşte eylül ayının en taze ürünleri

Sonbaharın ilk ayı olan eylül, yaz meyve ve sebzelerinin son ürünleriyle sonbahar lezzetlerinin bir araya geldiği dönem olarak öne çıkıyor. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler hem daha taze hem de daha aromatik oluyor. Peki eylül ayında hangi meyveler ve sebzeler yenir? İşte eylül ayının mevsim ürünleri...