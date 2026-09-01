Eylül ayında hangi meyve ve sebzeler yenir? İşte eylül ayının en taze ürünleri

Sonbaharın ilk ayı olan eylül, yaz meyve ve sebzelerinin son ürünleriyle sonbahar lezzetlerinin bir araya geldiği dönem olarak öne çıkıyor. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler hem daha taze hem de daha aromatik oluyor. Peki eylül ayında hangi meyveler ve sebzeler yenir? İşte eylül ayının mevsim ürünleri...
EYLÜL AYINDA HANGİ SEBZELER YENİR?
Eylül ayında yaz sebzelerinin yanı sıra sonbahar sebzeleri de tezgahlarda yerini almaya başlar.
Bamya: Yaz sonu ve sonbahar başında en taze dönemlerinden birini yaşar.
Taze fasulye: Eylül ayında da taze fasulye bulunabilir ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılabilir.
Patlıcan: Yaz sebzelerinden patlıcan, eylül ayında da lezzetli seçenekler arasında yer alır.
Biber: Farklı biber çeşitleri eylül ayında tezgahlarda bulunmaya devam eder.
Domates: Yaz sonunda olgunlaşan domatesler eylül ayında da sofralarda yer alır.
Kabak: Eylül ayında tüketilebilecek sebzeler arasında bulunan kabak, çorba, yemek ve mücver gibi farklı tariflerde kullanılabilir.
Pırasa: Sonbaharın gelmesiyle birlikte pırasa da tezgahlarda görülmeye başlar.
Ispanak: Eylül ayının sonlarına doğru taze ıspanak sezonu başlayabilir.
Havuç: Sonbahar aylarında daha fazla tüketilen sebzelerden biridir.
Kereviz: Eylül ayıyla birlikte sonbahar-kış sebzeleri arasında yerini almaya başlar.
Karnabahar: Havaların serinlemesiyle birlikte karnabahar da tezgahlarda görülmeye başlar.
EYLÜL AYINDA HANGİ MEYVELER YENİR?
Eylül ayında yaz meyvelerinin son örnekleri tezgahlarda yerini korurken, sonbaharın sevilen meyveleri de görülmeye başlıyor.
Üzüm: Eylül ayının en sevilen meyvelerinden olan üzüm, farklı çeşitleriyle tezgahlarda bolca bulunur.
İncir: Özellikle taze incirin en lezzetli dönemlerinden biri eylül ayıdır.
Elma: Sonbaharla birlikte elma çeşitleri daha fazla tüketilmeye başlar.
Armut: Eylül ayında olgunlaşan armutlar hem tek başına hem de tatlılarda kullanılabilir.
Erik: Yaz sonu eriklerinin son dönemleri eylül ayına denk gelir.
Şeftali: Eylül ayında yazdan kalan son şeftaliler tezgahlarda görülebilir.
Nektarin: Yaz mevsiminin son ürünlerinden olan nektarin de eylül ayında bulunabilir.
Böğürtlen: Eylül ayında mevsim meyveleri arasında yer alan böğürtlen, taze olarak tüketilebilir.
Mürdüm eriği: Eylül ayının öne çıkan meyvelerinden olan mürdüm eriği, özellikle reçel ve marmelat yapımında da kullanılır.
Nar: Sonbaharın simge meyvelerinden nar, eylül ayının sonlarına doğru tezgahlarda görülmeye başlayabilir.