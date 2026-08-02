Eyyam-ı Bahur dönemi, yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı zaman dilimi olarak kabul edilmektedir. Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman? Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden, Arapça kökenli geleneksel bir terimdir. Halk arasında “Afrika sıcakları”, “çöl sıcakları” veya “cehennem sıcakları” gibi ifadelerle de anılır.

Meteorolojik bir terimden ziyade kültürel ve takvimsel bir kavram olan Eyyam-ı Bahur, Kuzey Yarımküre'de yaz sıcaklarının en yoğun hissedildiği dönemi tanımlar. Türkiye'de bu dönemde sıcak hava dalgaları batıda Afrika, doğuda ise Arap Yarımadası üzerinden ülkeye ulaşabilir. Rüzgâr hareketliliğinin azalmasıyla birlikte sıcak hava yeryüzüne yakın seviyelerde birikerek bunaltıcı hava koşullarına neden olabilir.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN?

Eyyam-ı Bahur dönemi, genellikle 31 Temmuz-7 Ağustos veya 1-8 Ağustos tarihleri arasında yaşanan en sıcak günler olarak kabul ediliyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eyyam-ı Bahur sıcakları genellikle yaklaşık bir hafta, yani 7-8 gün sürer; ancak hava ve iklim koşullarına bağlı olarak bu süre değişebilir.