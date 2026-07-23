Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alındı. Peki, Ezel Akay kimdir? Ezel Akay neden gözaltına alındı? Yönetmen Ezel Akay filmleri

Ezel Akay kimdir?

Ezel Akay, 20 Ocak 1961 tarihinde doğdu.

Ezel Akay, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Villanova Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Mühendislik eğitimi ile sahne sanatlarını bir araya getiren bu akademik geçmiş, ilerleyen yıllarda sinema kariyerinin temelini oluşturdu.

Profesyonel iş yaşamına reklam sektöründe başlayan Ezel Akay; reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği, oyunculuk, yapım asistanlığı ve yapım amirliği görevlerinde bulundu.

İFR'nin kurucu ortaklarından biri olarak reklam ve film prodüksiyonu alanında çalışmalar yürüttü. Kariyeri boyunca binden fazla reklam filminin yönetmenliğini yaptı.

1996 yılında Derviş Zaim'in yönettiği Tabutta Rövaşata filminin yapımcılığını üstlendi. Film, yurt içinde ve yurt dışında birçok festivalde ödül kazandı.

Daha sonra yapımcı veya genel yapım sorumlusu olarak Güneşe Yolculuk, Şellale ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmlerinde görev aldı.

2004 yılında yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj sinema filmi Neredesin Firuze vizyona girdi.

2006 yılında ise hem yönetmenliğini hem senaristliğini yaptığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi gösterime girdi.

2009 yılında 7 Kocalı Hürmüz, 2012 yılında F Tipi Film, 2014 yılında Küçük Kara Balıklar, 2020 yılında 9 Kere Leyla ve 2022 yılında Osman Sekiz filmlerini yönetti.

Televizyon projelerinde de görev alan Akay, Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 dizisinin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Bir Zamanlar Osmanlı dizisinde proje tasarım ekibinde yer aldı. Ayrıca İşler Güçler, Galip Derviş ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

2013-2014 yıllarında yayınlanan Galip Derviş dizisinde canlandırdığı Hamdi "Fil Hamdi" Dönmez karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2012 yılında Haldun Çubukçu ile birlikte Yargu adlı tarihî kurgu romanını kaleme aldı. Selçuklular ile Moğollar arasındaki mücadeleyi konu alan eser, Anadolu Orta Çağı üçlemesi olarak tasarlandı.

2010 yılında İFR A.Ş.'deki görevinden ayrılarak kariyerine bağımsız olarak devam etti.

EZEL AKAY'IN KARDEŞİ KİMDİR?

Ezel Akay'ın iki kardeşi bulunmaktadır. Jandarma operasyonunda beraberinde gözaltına alınan kardeşi Eren Kazım Akay müzisyen kimliğiyle tanınırken, diğer kardeşi Ender Akay ise ses mühendisi olarak sanat camiasında çalışmalarını sürdürmektedir.

EZEL AKAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yasaklı madde operasyonunda, ünlü dizi ve filmlerin yönetmeni olan Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

EZEL AKAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1996: Tabutta Rövaşata (Yapımcı)

1997: Kasaba (Teşekkür)

1998: Güneşe Yolculuk (Yapımcı)

2000: Filler ve Çimen (Oyuncu)

2001: Şellale (Yapımcı, Oyuncu)

2002: Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (İdari Yapımcı) / Yeşil Işık (Oyuncu)2003: Neredesin Firuze (Yönetmen, Yapımcı, Oyuncu)

2005: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Yönetmen, Senarist, Oyuncu)

2009: 7 Kocalı Hürmüz (Yönetmen, Oyuncu)

2012: F Tipi Film (Yönetmen, Senarist, Oyuncu) / Bana Bir Soygun Yaz (Oyuncu)

2014: Küçük Kara Balıklar (Yönetmen) / Lal (Oyuncu)

2020: 9 Kere Leyla (Yönetmen, Yapımcı, Senarist)

2022: Osman Sekiz (Yönetmen, Oyuncu)

2024: Dünya Varmış (Oyuncu)

Televizyon Projeleri

2011: Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 (Yönetmen, Senarist)

2012: Bir Zamanlar Osmanlı (Proje Tasarım)

2012: İşler Güçler (Oyuncu)

2013-2014: Galip Derviş (Oyuncu)

2020: Yarım Kalan Aşklar (Oyuncu)