Fark etmeden yapıyor olabilirsiniz! Cinsel yaşamı olumsuz etkileyen 8 alışkanlık

1. İLETİŞİM KURMAMAK Partnerlerin beklentilerini, isteklerini ve rahatsızlıklarını konuşmaktan kaçınması zamanla duygusal ve fiziksel uzaklaşmaya neden olabilir. Açık ve saygılı iletişim, sağlıklı bir cinsel yaşamın temel unsurlarından biridir.

2. YOĞUN STRES VE KAYGIYI GÖRMEZDEN GELMEK İş hayatı, maddi sorunlar veya günlük yaşamın stresi cinsel isteği azaltabilir. Uzun süre devam eden stres hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir.

3. UYKUSUZ KALMAK Yetersiz uyku enerji seviyesini düşürürken hormon dengesini de etkileyebilir. Düzenli ve kaliteli uyku, cinsel sağlık açısından da önem taşır.

4. SAĞLIKSIZ BESLENMEK VE HAREKETSİZ YAŞAMAK Dengesiz beslenme ve fiziksel aktivitenin yetersiz olması dolaşım sistemini, hormonları ve genel sağlığı etkileyebilir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme, cinsel yaşam üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

5. SAĞLIK SORUNLARINI ERTELEMEK Hormonal bozukluklar, diyabet, kalp-damar hastalıkları veya kullanılan bazı ilaçlar cinsel yaşamı etkileyebilir. Uzun süren sorunlarda bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

6. PARTNERİ ELEŞTİRMEK VEYA KIYASLAMAK Sürekli eleştirilmek ya da başkalarıyla kıyaslanmak özgüveni zedeleyebilir. Bu durum zamanla yakınlığı ve güven duygusunu olumsuz etkileyebilir.

7. BİRLİKTE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEMEK İlişki yalnızca günlük sorumluluklardan ibaret hale geldiğinde duygusal bağ zayıflayabilir. Ortak aktiviteler yapmak ve birlikte vakit geçirmek ilişkinin güçlenmesine katkı sağlayabilir.