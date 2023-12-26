Fark yaratmak isteyen kadınlara öneriler

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:24

Fark yaratmak isteyen kadınlar, saat&saat'in geniş koleksiyonundan kendilerine uygun bir model bulabilir ve her anlarında stil sahibi olabilirler. saat&saat ile zamana ve tarza dair yeni bir bakış açısı kazanın.

Versace (Kadın)

Modern tasarımı ile lüksün ve ihtişamın adresi olan Versace’nin “Medusa Deco” modeli; yeşil kadranı ve ikonik detaylarıyla sofistike bir dokunuş arayanlar için vazgeçilmez olmaya aday!

Ürün Kodu: VRSCVE7B00323

Gc (Kadın)

Gc’nin yeni “Coussin Shape Lady” modeli, kendi modasını yaratan stiliyle dikkat çekiyor. Farklı tarzdaki modelleriyle kullanıcısına her zaman göz alıcı bir çizgi sunan Gc, zamanın akışını yakalayan ince detaylarıyla saat tutkunlarını büyülüyor. Taşlarla süslenmiş desenli çerçevesi ve rose gold ile metalik grinin ihtişamlı uyumu ile bileklerde yerini alıyor.

Ürün Kodu: GCY98005L1MF

Tommy Hilfiger (Kadın)

Tommy Hilfiger’ın zarifliğe önem veren kadınların en çok tercih ettikleri arasında yer alan bu modeli; 36mm’lik yuvarlak kasası, monogram logolu kadranı ve mineral cam özelliği ile altın asaletinden vazgeçemeyenler için isabetli bir tercih olabilir.

Ürün Kodu: TH1782588

Guess (Kadın)

Alışılmışın dışındaki üçgen tasarımı ile saat sevenlerin gözdesi olan Guess’in “Fame” modeli, tarz sahibi ve dikkat çekmeyi seven kadınlar için gösterişli bir alternatif. Modern kimliğiyle çağın ruhunu aksesuarlara en iyi şekilde işleyen marka, üzerinde taş detayları bulunan yüzüğü ile de kadınlar için göz alıcı bir şıklık vaat ediyor.

Ürün Kodu:

Saat: GUGW0644L1

Takı: JGUJUBR03315JWYG56

Calvin Klein (Kadın)

Calvin Klein’in yeni modeli, stilini yansıtan ve zarif aksesuar severlerin tercihleri arasında yerini alıyor. Gold kasası ve yeşil renkli kadranın birleşimiyle şık bir görünüm yakalayan yeni tasarım saat ve 19 cm olan altın rengine sahip çelik kadın bilekliği, sade tasarımı çabasız bir zarafetle görünür kılıyor. Bileklikte bulunan inci detayı ile fark yaratan model, tasarıma ayrıntıların önemini vurgulayan bir boyut katıyor.

Fossil – Kadın

Fossil’in güçlü tasarımıyla öne çıkan “Raquel” modeli; metalik gri, altın rengi ve iki renkli olmak üzere 3 farklı renk alternatifiyle saat tutkunlarını cezbediyor. 23 mm’lik dikdörtgen kasası ile ikonik bir tasarıma sahip bu model, taş detaylı sedef kadranı ve paslanmaz çelik bilekliği ile vintage özellikler taşıyor. Fossil’in “Su yolu” tarzındaki altın renkli bileklik modeli de zarafetinizin tamamlayıcı parçası olacak.

Ürün Kodu:

Saat: FES5304 Takı: JA7214-710