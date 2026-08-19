2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın Kanlıca'daki tarihi yalısı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı. Peki, Faruk Yalçın kimdir? İş insanı Faruk Yalçın'ın serveti ne kadar? Faruk Yalçın çocukları kimler?

FARUK YALÇIN KİMDİR?

Türkiye’de özellikle inşaat ve taahhüt sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi.

İlk eğitimini Ergani’de alan Yalçın, ortaokul öğrenimini Diyarbakır’da sürdürdü. Lise eğitimini ise İstanbul Alman Lisesi’nde tamamladı.

Eğitim hayatının sonraki bölümünde Avrupa’ya giden Yalçın, makine mühendisliği eğitimi aldı. II. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından eğitimini İsviçre’nin Zürih kentindeki teknik üniversitede sürdürdü.

Mühendislik eğitiminin ardından ticaret hayatına atılan Faruk Yalçın, ilk şirketini İsviçre’de kurdu. Daha sonra Türkiye’ye dönerek çok uluslu şirketlere danışmanlık yaptı ve İNTEC adlı şirketini kurdu.

Yalçın'ın asıl büyümesi ise inşaat ve taahhüt sektöründeki faaliyetleriyle gerçekleşti. Kaynaklarda 1963 yılında kurduğu Makyal şirketinin zaman içerisinde büyük bir şirketler grubuna dönüştüğü aktarılıyor. Yalçın, NATO bağlantılı projelerde üstlendiği işler nedeniyle uzun yıllar kamuoyunda “NATO müteahhidi” olarak anıldı.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde büyük ölçekli inşaat projelerinde faaliyet gösteren Yalçın, iş hayatı boyunca önemli bir servetin sahibi oldu.

Dönemin basın kaynaklarında Faruk Yalçın’ın Forbes dünyanın en zenginleri listelerinde yer aldığı belirtiliyor.

FARUK YALÇIN SERVETİ NE KADAR?

Faruk Yalçın’ın servetiyle ilgili dönem kaynaklarında farklı rakamlar yer aldı. Verilen bilgilere göre Forbes dergisinin 2005 yılında yayımladığı zenginler listesinde Yalçın, 5 milyar doları aşan servetiyle 21. sırada gösterildi ve dünyanın 721. zengini arasında yer aldı.

Yalçın’ın servetinin temelini, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği uzun yıllara yayılan inşaat faaliyetleri oluşturdu.

FARUK YALÇIN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Faruk Yalçın’ın beş çocuğu bulunuyor. Yalçın'ın ilk evliliğinden Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail isimli dört çocuğu dünyaya geldi. İkinci evliliğinden ise kamuoyunda özellikle cemiyet hayatındaki yaşamıyla tanınan Süreyya Yalçın doğdu. Faruk Yalçın aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dayısıdır.

FARUK YALÇIN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Faruk Yalçın, 2 Aralık 2008'de İsviçre'de hayatını kaybetti.