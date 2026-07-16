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Fatih Aksoy kimdir? Fatih Aksoy hangi dizilerin yapımcısı? Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy neden gözaltına alındı?

Fatih Aksoy kimdir? Fatih Aksoy hangi dizilerin yapımcısı? Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy neden gözaltına alındı?

16.07.2026 09:24:00
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Haber Merkezi
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Fatih Aksoy kimdir? Fatih Aksoy hangi dizilerin yapımcısı? Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy neden gözaltına alındı?

Fatih Aksoy'un kim olduğu araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı ve Öner Faruk Işık’ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Peki, Fatih Aksoy kimdir? Fatih Aksoy hangi dizilerin yapımcısı? Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy neden gözaltına alındı?
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy'un da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Peki, Fatih Aksoy kimdir? Fatih Aksoy hangi dizilerin yapımcısı? Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy neden gözaltına alındı?

FATİH AKSOY KİMDİR? 

Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan M. Fatih Aksoy, bir süre kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak sektöre adım attı. 1993 yılında kendi yapım şirketi Medyapım'ı kurdu. Türkiye'de özel televizyonculuğun başladığı bu yıllarda çeşitli yapımlar üstlendi.

2000 yılında yaptığı Dadı (Nanny) dizisi dünyada bir Amerikan dizisinin yapılan ilk uyarlaması oldu. Kim 500 Milyar İster (Who wants to be a Millionarie), Buzda Dans (Dancing on Ice), Popstar gibi formatları Türkiye'de uyguladı. Popstar'la Türkiye'de özel televizyonculuğun başlangıcından bugüne kadar bir televizyon yapımının aldığı en yüksek reytinge ulaştı. 2010 yılından itibaren drama dizileri yapmaya yöneldi. Bu tarihten sonra Grey's Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi dizileri uyarladı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Karadağlar gibi diziler üretti. Son dönemde Anne (Mother) ve Kadın (Woman) gibi Japon dizilerinin uyarlamalarını yaptı. 

FATİH AKSOY'UN ÖZEL HAYATI

Fatih Aksoy, evli ve 3 çocukludur.

fatih aksoy'un en popüler dizi ve yapımları

Fatih Aksoy ve şirketi MEDYAPIM, ekranlarda fırtınalar estiren birçok kült dizinin yapımcılığını üstlenmiştir. Portföyündeki en popüler yapımlardan bazıları şunlardır:

Yasak Elma

Adını Feriha Koydum

Sadakatsiz

Kadın

Yabani

Kızım

Güllerin Savaşı

Safir

Şahane Pazar (Eğlence Programı)

Mehmet Fatih Aksoy neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında şu isimlerin bulunduğu öğrenildi:

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık.

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