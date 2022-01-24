Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turan'dan açıklama: İyileşip bodruma dönmek istiyordu
Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "İyileşip bodruma dönmek istiyordu. Maalesef şimdi cenazesini Bodrum'a götüreceğim" dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik (79) bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
"BAŞKA BİR SIKINTISI YOKTU"
Hastaneye gelen Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "Çok üzgünüz. Açıkçası ben annemi kaybettim ama Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır solunum sıkıntısı yaşıyordu. Maalesef bugün saat 06.00 civarında vefat etti. İki haftadır bu hastanede yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Solunumunda güçlük olduğu için konuşmada da zorluk çekiyordu. Başka bir sıkıntısı yoktu" dedi.
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