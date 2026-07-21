Fatma Soydaş, Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu sosyal medya fenomenlerinden biri. Peki, Fatma Soydaş kimdir? Fatma Soydaş kaç yaşında, nereli? Fatma Soydaş ne iş yapıyor?

FATMA SOYDAŞ KİMDİR?

Fatma Soydaş'ın Mardinli olduğu bilinirken kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

FATMA SOYDAŞ'IN İŞİ NE?

Fatma Soydaş son zamanlarda çok konuşulan bir influencerdir. TikTok ve Instagram platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan Soydaş, binlerce takipçiye ulaştı.

Fatma Soydaş Gözaltına mı Alındı?

Fenomen Fatma Soydaş hakkında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.