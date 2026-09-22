FC 27 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 27 çıkış tarihi...

Futbol oyunları tutkunlarının merakla beklediği EA SPORTS FC 27 için geri sayım sürüyor. Oyunun çıkış tarihi, erken erişim fırsatı ve hangi platformlarda oynanabileceği araştırılırken, EA tarafından açıklanan takvim dikkat çekiyor.

FC 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA SPORTS FC 27, 25 Eylül 2026 Cuma günü dünya genelinde oyuncularla buluşacak. Electronic Arts tarafından açıklanan resmi takvime göre oyunun Standart Sürümü belirtilen tarihte satışa sunulacak. Ultimate ve Ultimate Plus sürümlerini tercih eden oyuncular ise erken erişim fırsatından yararlanabilecek.

FC 27 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

EA SPORTS FC 27, farklı oyun platformlarında satışa sunulacak. Açıklanan platformlar arasında şunlar yer alıyor:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Steam

Epic Games Store

EA app

Ultimate Plus sürümünün ise Nintendo platformlarında ve Epic Games Store’da bulunmayacağı açıklandı. Ultimate ve Standart sürümler daha geniş bir platform desteğiyle sunulacak.

FC 27 LİTE ÜCRETSİZ OLACAK MI?

EA SPORTS FC 27’nin çıkış gününde ücretsiz indirilebilen sınırlı bir ön izleme sürümü olan FC 27 Lite da oyunculara sunulacak. Bu sürümde Santra gibi seçili oyun modlarının denenmesine imkân sağlanacak.

FC 27 Lite’ın 25 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 UTC’de desteklenen platformlarda erişime açılması planlanıyor. Oyuncular, ön izleme sürümünü deneyimledikten sonra tam oyuna geçiş yapabilecek.

FC 27 ULTİMATE VE STANDART SÜRÜM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

EA SPORTS FC 27, Ultimate Plus, Ultimate ve Standart olmak üzere farklı sürümlerle satışa sunulacak.

Ultimate ve Ultimate Plus sürümleri:

Yedi güne kadar erken erişim

Ek oyun içi içerikler

Sürüme göre değişen FC Points ve Premium Bilet avantajları

Kariyer modu ve Football Ultimate Team için çeşitli ek içerikler

Standart sürüm:

Oyunun tam sürümüne erişim

Temel oyun modları

Ön sipariş dönemine bağlı olarak sunulan bonus içerikler

Sürümler arasındaki içerik ve avantajlar, satın alma tarihine ve platforma göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle oyuncuların ön sipariş öncesinde resmi EA açıklamalarını incelemesi önem taşıyor.